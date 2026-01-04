Az egyházfő hangoztatta, hogy aggodalommal teli szívvel követi a Venezuelában zajló eseményeket.

"A szeretett venezuelai nép jólétének fontosabbnak kell lennie minden más megfontolásnál, túl kell lépni az erőszakon az igazság és a béke útján haladva, az ország szuverenitásának és az alkotmányba írt jogállamnak a biztosításával, az emberi és polgári jogok egyéni és közös tiszteletben tartásával" – jelentette ki XIV. Leó.

A pápa közös cselekvésre szólított fel Venezuela békés jövője érdekében, amely stabilitást adhat az országnak.

Kiemelt figyelmet kért a legszegényebbeknek, akik Venezuela nehéz gazdasági helyzete miatt szenvednek.

A pápa a Venezuela oltalmazójaként ismert Coromotói Miasszonyunk, valamint José Gregorio Hernández (1846-1919) és Carmen Rendiles (1903-1977) venezuelai szentek közbenjárását kérte. A nép orvosaként ismert Jose Gregorio Hernandez a latin-amerikai ország legelső szentje, akinek szentté avatásáról Ferenc pápa tavaly márciusban döntött, Carmen Rendiles venezuelai szerzetesnővér pedig rendet alapított, és 2018-ban avatták boldoggá.

Mindkettőjüket XIV. Leó pápa avatta szentté tavaly októberben.

XIV. Leó a vasárnap déli Úrangyala-imádságot követő beszédében arra kért mindenkit, ne veszítse el a reményt a béke Istenében. "Imádkozzunk és legyünk szolidárisak a háborútól szenvedő népekkel" - mondta.

Donald Trump szombati sajtótájékoztatóján, mindössze fél nappal Caracas bombázása és a venezuelai diktátor, Nicolás Maduro elrablása után arról beszélt, hogy az Egyesült Államok „erősen be fog kapcsolódni” Venezuela olajiparába.

„Ahogy mindenki tudja, a venezuelai olajipar hosszú ideje teljes csődben van. Szinte semmit sem termeltek ki ahhoz képest, amit termelhettek volna. Arra fogjuk bátorítani a hatalmas amerikai olajtársaságokat, a világ legnagyobbjait, hogy belépjenek, dollármilliárdokat költsenek, megjavítsák a súlyosan leromlott infrastruktúrát, az olajinfrastruktúrát, és elkezdjenek pénzt keresni az országnak” – fogalmazott az amerikai elnök.