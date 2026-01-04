Marco Rubio kijelentette, hogy az Egyesült Államok kész együttműködni Venezuela megmaradt vezetőivel, ha a helyes döntést hozzák meg.

„Mindent az alapján ítélünk meg, amit tesznek, és meglátjuk, mit tesznek” – mondta az amerikai külügyminiszter a CBS News „Face the Nation” című műsorában.

„Tudom, ha nem hozzák meg a helyes döntést, az Egyesült Államok több befolyási tényezőt is megtart majd”

– fűzte hozzá Marco Rubio, aki egyben tagadta, hogy valójában őt nevezték ki Venezuela élére, de azt mondta, hogy az átmeneti időszakban az Egyesült Államok fogja irányítani az amerikai politikát.

Az amerikai külügyminiszter leszögezte, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége venezuelai olajra a Nicolás Maduro elfogására irányuló művelet után.

Az NBC Meet the Press című műsorában azt nyilatkozta:

„Amit nem fogunk megengedni, az az, hogy a venezuelai olajipart az Egyesült Államok ellenségei irányítsák...Miért van szüksége Kínának venezuelai olajra? Miért Oroszországnak? Miért Iránnak?”

Így folytatta:

„Ez a nyugati félteke... nem fogjuk megengedni, hogy a nyugati félteke az USA ellenségeinek bázisa legyen.”

Aláhúzta, hogy elsőként azt biztosítják, hogy „ami az Egyesült Államok nemzeti érdekeit szolgálja, és ami a venezuelai nép számára is előnyös... Nincs több kábítószer-kereskedelem. Nincs több iráni, Hezbollah jelenlét ott. Nincs több olajipar felhasználása ellenségeink gazdagítására.”

Marco Rubio szerint a Nobel-békedíjas María Corina Machado „fantasztikus”, de nem reális, hogy átvegye a hatalmat.

„Venezuela kormányzásának közvetlen valóságával foglalkozunk” – mondta Rubio, hozzátéve, hogy „nem reális”, hogy Machado átvegye a hatalmat.

„Mindannyian demokratikus átmenetet szeretnénk látni Venezuelában” – fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, hogy „korai” választásokról beszélni az országban – foglalta össze a fejleményeket a The Telegraph.