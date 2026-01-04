Madárral ütközött, emiatt megszakította útját a Lufthansa Münchenből Kolozsvárra tartó járata Budapesten vasárnap kora délután – közölte a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese az MTI-vel.
Valentínyi Katalin elmondta: a repülőgép biztonságosan leszállt a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren, az utasokat pedig várhatóan mentesítő járattal szállítják tovább.
