A svájci Crans-Montana városában található Le Constellation étterem felújítási munkálatait, ahol a szilveszteri tragikus tűzvész történt, Facebookon található fotók dokumentálják, amelyeken maguk az üzemeltetők is láthatók az építkezésen.

A tanúvallomások

Az olasz La Repubblica számos beszámolót gyűjtött össze arról, hogyan változott az étterem. Az első munka a földszinten lévő asztalok számának növelése és az alapterület bővítése volt.

Erwan Bovier, a szórakozóhely egyik törzsvendége a La Repubblicának elmondta, hogy „ennek eléréséhez több mint a felére szűkítették a pincébe vezető lépcsőt, amelyet így alig egy méter széles lejtővé alakítottak át, ahonnan lehetetlen elmenekülni, ha több száz ember zsúfolódik odalent”.

Carmelo La Spina, az üdülőhely szabómestere a Repubblicának megemlítette, hogy a leégett szórakozóhely egykor a város találkozóhelye volt. Aztán az ingatlan- és bérleti díjak az egekbe szöktek, és a bár Jacques Moretti és felesége, Jessica Maric, egy szicíliai szülőktől származó francia nő kezébe került. A felújítások folyamatosak voltak: egy szükséges döntés, hogy elkerüljék a csődöt.

Gyászolók egy rögtönzött megemlékezésen a "Le Constellation" bár előtt 2026. január 4-én, miután halálos tűz és robbanás tört ki egy szilveszteri partin a délnyugat-svájci Crans-Montana előkelő síközpontjában. Kép: Reuters , Umit Bektas

„A tulajdonos (a Repubblica szerkesztői megjegyzés szerint Julien Beytrison, a La Perle Noire utazási iroda tulajdonosa) odáig ment, hogy valamivel kevesebb, mint 40 ezer svájci frank (közel 16,6 millió forint) bérleti díjat kért havonta” – mondta a Repubblicának egy nagy helyi szálloda vezetője, aki egy évig vezette a Le Constellationt, egyben hozzátette, hogy ilyen bérleti díj kitermeléséhez túlzásokba kell menni.

Rengeteg halottja van a szilveszteri tűzvésznek A rendőrség legfrissebb közlése szerint több tucatnyian meghaltak és mintegy százan megsérültek a svájci síparadicsom bárjában pusztító tűzben.

A Moretti család, akiknek gyakran gondot okozott a bérleti díj kifizetése, először a földszinten lévő asztalok számának növelésére törekedett, ezáltal növelve annak alapterületét.

A változások

Szemtanúk szerint a klub szilveszterkor több száz fiatalt vonzott, egy „felnőtt” estét ígérve.

„Hivatalosan 18 éven felülinek kellett lenni, asztalt foglalni és 100 frankos jegyet fizetni a szilveszteri partira. Amikor elmondtam a recepción, hogy hat 16 és 17 év közötti barátom van, azt mondták, hogy ha felnőtt igazolványát mutatják fel, senki sem fogja megállítani őket. Sajnos megfogadtuk a tanácsukat”

– közölte a La Repubblicával egy 19 éves túlélő, Mia Perrin Cransból.

„Mielőtt elszabadult volna a pokol...bementünk és vettünk egy üveg vodkát 300 euróért (mintegy 115 ezer forintért). A Constelben már tucatnyi tizenhat éves iszogatta a vodkáját, ujjongva annak a teljesítménynek, hogy ott voltak, ahol állítólag tilos”

– emlékezett vissza a tragikus éjszakára az olasz hírportálnak 17 éves Laeticia S. Lausanne-ból.

Egy 14 éves svájci lány a tűzvész legfiatalabb azonosított halottja A svájci hatóságok eddig 24 áldozat kilétét azonosították a szilveszter éjszakáján történt Crans-Montana-i bár­tűzben elhunyt 40 ember közül. A tragédia eddig azonosított legfiatalabb halottja egy 14 éves svájci lány - közölte a Wallis kantoni rendőrség vasárnap.

A rendőrségi adatok szerint az azonosított áldozatok jelentős része kiskorú. A halottak között van két 15 éves svájci lány, valamint további tíz, 16 és 18 év közötti fiatal is. Az eddig azonosított áldozatok életkora 14 és 39 év között mozog.

Az áldozatok között többségében svájci állampolgárok vannak, de olaszok, egy olasz-emirátusi kettős állampolgár, továbbá egy 18 éves román, egy 18 éves török és egy 39 éves francia állampolgár is az elhunytak között szerepel. Neveket a hatóságok nem hoztak nyilvánosságra.

Olasz hivatalos közlések szerint az elsőként azonosított olasz áldozatok között három 16 éves fiú van; emellett egy 16 éves milánói lány haláláról is beszámoltak, akinek hivatalos azonosítása még folyamatban van.

A hatóságok folytatják az áldozatok azonosítását. A svájci szövetségi kormány január 9-re nemzeti gyásznapot hirdetett az áldozatok emlékére.

Az MTI beszámolt róla, hogy a sebesültek száma 119, többségük súlyos égési sérüléseket szenvedett. A sérültek között több mint 70 svájci, valamint francia, olasz, szerb és más nemzetiségű érintettek vannak; sok sebesültet külföldi, speciális égési központokba szállítottak.