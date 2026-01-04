Új, forradalmi korszakot nyithat egy magyar gyógyszerkutatás az antitumor terápiák történetében: a pyrrolino-daunorubicin vegyület egy ismert kemoterápiás szer módosított változata,

ezerszer mérgezőbb a rákos sejtekkel szemben, mint a hagyományos szerek.

Becsomagolták, és így célba ért

A HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (TTK) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) közös fejlesztéséről Füredi András vezető kutató beszélt az Indexnek, aki elmondta: az eddig alkalmazott, kemoterápiás szerek egy egységben ölik a sejteket, az új, kísérleti medicina viszont 0,001 egységben, vagyis nagyon toxikus a tumorsejtekre.

Ezt azonban úgy kellett bejuttatni a kísérleti állatok testébe, hogy az egészséges szövetek ne károsodjanak, amihez az úgynevezett liposzómás csomagolás ötlete lett a megoldás. Ez védi az egészséges sejteket a hatóanyagtól, de lehetővé teszi a célzott feldúsulást a daganatban.

Háromnál többször nem kellett még beadni

A kémiailag érzékeny vegyület az állatkísérletekben hat különböző daganatmodellben – köztük melanoma- és tüdődaganat-modellekben is – sikeresen meggátolta a tumor növekedését. Sőt, a LiPyDau elnevezésű gyógyszer

még gyógyszerrezisztens daganatok esetében is hatékonynak bizonyult,

olyan tumorokban, amelyek a jelenleg használt klinikai hatóanyagokra már nem reagálnak érdemben.

Például egyetlen kezeléssel, egy hét alatt képes volt kiirtani az egyik legellenállóbb egér emlőtumor sejtekből, a 4T1-ből létrehozott daganatokat.

Ez pedig forradalmi áttörés a 15 éve általuk végzett daganatterápiás fejlesztésekben, ráadásul olyan hatékony a szer, hogy

három alkalomnál többször egyszer sem kellett adagolni.

De a legtöbb esetben egy alkalom is elég volt a daganatok eltüntetéséhez – jelezte a kutató.

A LiPyDau esélyes arra, hogy az egyik magyar fejlesztésű rákgyógyszer legyen:

februárban derül ki, hogy elnyerték-e a szükséges támogatást

ahhoz, hogy felsőbbrendű állatokon is kísérletezzenek.