A technológia látványos fejlődésével reneszánszát éli az IT-szakértők iránti kereslet a globális munkaerőpiacokon, ami már-már ádáz küzdelmet idéz elő a trendkövető vállalatok között. A jövő ugyanis már itt van: mivel a világ egyre inkább digitálissá válik, a személyzethiány megoldása elsődleges kihívásként terheli az üzleti életet.

Ez viszont előnyös alkupozícióba emeli a munkavállalókat, a határon túl is: Ausztria például bejelentette, hogy 2026-ban óriási erőfeszítéseket tesznek a toborzás érdekében, mert odahaza kevés az informatikus, ezért külföldre, a magyar munkaerőpiacra is kivetik a csápjaikat.

Elébe mennek a nagy veszteségeknek

Az Osztrák Gazdasági Kamarán belül működő informatikai vezetők szövetsége szerint már most is körülbelül 28 ezer IT-szakember hiányzik a viszonylag kicsi, ausztriai piacról, de 2030-ra közel negyvenezres lehet a hiány – annak ellenére, hogy mint nálunk, a legdivatosabb diplomákat ott is az informatikai képzések kínálják.

A sógorok pedig már számolnak: több milliárd eurós értékvesztéstől tartanak, ha nem sikerül feltölteni az álláshelyeket a villámgyorsan fejlődő technológiai területeken, ezért inkább nem bízzák a véletlenre.

Az igazán zsíros állásokat nem hirdetik meg

A Der Standard megkérdezett két piacvezető techcéget, a Bitpanda kriptobrókert és a mesterséges intelligencia alkalmazásában élen járó, linzi Dynatrace-t, hogyan szerzik a munkatársakat.

Utóbbi, az 5200 alkalmazottat jegyző multi közölte: a világ minden tájáról kutatják a tehetségeket, ám ahogy a versenytársak, nem a hagyományos álláshirdetésekre alapoznak.

Ehelyett az aktív munkaerőközvetítésben hisznek, és árgus szemekkel pásztázzák a piacot, vagyis a konkurenciát – egy ígéretes szakember átcsábításáért akár horribilis pénzeket is bedobnak.

Ráadásul nagyban játszanak: például a kutatás és fejlesztés területén évente 300 embert vesznek fel, köztük rengeteg fiatalt még az egyetemi években lekötnek nyári szakmai gyakorlatokra, részmunkaidős szerződésekkel, értékes képzésekkel – ehhez a régióbeli egyetemeken, sőt, általános iskolákban is jelen vannak a fejvadászaik.

Európa legnagyobb kriptovaluta-kereskedési platformja, a bécsi székhelyű Bitpanda is főként az egyedi ajánlatokra alapoz, és azokat célozzák, akik nem akarnak az Egyesült Államokba vagy Ázsiába költözni. Itt sem várják a sült galambot az álláshirdetésekkel, sokkal inkább tudatosan kihasználják az iparági toborzó hálózatokat (vagy akár a LinkedIn-t), és ugyancsak az intézményekben, más cégeknél vadásznak.

Jellemző előny, hogy az IT-vállalatok teljes egzisztenciát kínálnak lakhatással, megbecsült pozícióval, magas szintű társadalombiztosítással és természetesen versenyképes juttatási csomagokkal.

Alsó hangon kétmillió a havi fizetés

Korábban megírtuk: Ausztriában a külföldi munkavállalók 12–13 százalékát teszik ki a magyarok, ami kiemelkedően magas arány. Számukra fő vonzerőt a magas átlagbérek mellett a 13. és 14. havi fizetés jelent, és a kiemelkedő szociális juttatások.

A külföldi munka évek óta egyre vonzóbb: például, miközben a KSH adatai szerint 2021-ben alig több mint 20 ezer magyar vándorolt ki más országokba, adatbázisok szerinti becslések 140–150 ezer fős éves adatot tükröznek.

Ráadásul tőlünk nyugatabbra igen csábító fizetéseket kínálnak a jövőorientált IT-seknek: míg az átlag évi 58 ezer euró (csaknem 24 millió forint) a szektorban, a magasan specializálódott szoftverfejlesztők elérhetik a 86-106 ezer eurós (~33-41 milliós) fizetést is.

A legújabb kimutatások szerint pedig – iparágtól függetlenül – a középosztálybeliek 2025-ben közel húszmillió forintból boldogulhattak a németeknél, de a szakképzettség és a ranglétra különböző szintjein, különösen a Magyarországon is jelenlévő multiknál a 30 milliós éves szinthez közelítenek a bérek.