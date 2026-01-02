A Kreml állításával szemben a CIA értékelése alapján Ukrajna nem Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik lakóhelyét vette célba a közelmúltban Oroszország északi részén végrehajtott dróntámadás során – ismertették amerikai tisztviselők. Ez ellentmond annak az állításnak, amelyet az orosz államfő tett Donald Trump elnöknek egy hétfői telefonhívásuk során – írja a CNN.

A tisztviselők szerint a CIA igazgatója, John Ratcliffe már tájékoztatta Trumpot az értékelésről.

Oroszország korábban nyilvánosan azt állította, az ukrán fél megpróbálta megtámadni Putyin otthonát, és Trump újságíróknak elmondta: Putyin erről beszélt neki telefonon. Akkor az amerikai elnök aggodalmát fejezte ki az állítólagos akció miatt, látszólag hitelt adva az orosz elnök szavainak, Ukrajna azonban határozottan tagadta, hogy bármilyen támadáshoz köze lett volna.

Trump úgy fogalmazott: „Nem tetszik. Ez nem jó.” Majd úgy fejezte ki magát, hogy „nagyon dühös” volt, amikor értesült az állításról. Bár hozzáfűzte, „lehetséges”, hogy a vád nem igaz, és a támadás meg sem történt, majd odavetette azt is: „De Putyin elnök ma reggel ezt mondta nekem.”

Ismeretes, Putyin támadásról szóló állítása akkor pattant ki, amikor Trump és megbízottjai intenzív tárgyalásokat folytattak az ukrajnai háború lezárásáról. Putyin egy nappal azután hozakodott elő a váddal, hogy Trump Mar-a-Lagóban találkozott Volodimir Zelenszkijjel.

Egyes európai tisztviselők szerint Putyin ezzel a hamis váddal próbálta meghiúsítani a békefolyamatokat, ugyanis Trump optimistán nyilatkozott a találkozó után.

Közben a Reuters arról adott hírt, hogy egy magas rangú orosz katonai parancsnok csütörtökön átadott egy amerikai katonai attasénak egy ukrán drónról származó vezérlőközpontot, amelyen a tárolt adatok szerinte bizonyították, hogy az ukrán hadsereg ezen a héten az orosz elnöki rezidenciát vette célba.

„A drónok navigációs vezérlőjének tartalmát az orosz különleges szolgálatok szakemberei végeztek el, kétségtelenül megerősíti, hogy a támadás célpontja az orosz elnök novgorodi rezidenciájának épületegyüttese volt” – mondta Kosztyukov.