Trump szerint a rossz időjárás meghiúsította Maduro elfogására vonatkozó korábbi terveket.

„Négy nappal ezelőtt akartuk ezt megtenni, de az időjárás nem volt tökéletes. Az időjárásnak tökéletesnek kell lennie”

– mondta az amerikai elnök a Fox Newsnak.

„Több felhő volt, mint gondoltuk”

– folytatta, hozzátéve, hogy két nappal ezelőtt megnyílt egy ablak a jó időre.

Donald Trump azt nyilatkozta, hogy a Delta Force csapatai lángszórókkal rontottak be Nicolás Maduro „szigorúan őrzött erődítményébe”, és elfogták a venezuelai vezetőt, miközben az egy biztonsági bunkerhelyiségbe próbált menekülni.

„Megpróbált bejutni, de annyira bekattant, hogy arra már nem került sor. Fel voltunk készülve,...nem érte el a háznak azt a részét”

– fűzte hozzá az amerikai elnök, egyben cáfolta azokat a felvetéseket, miszerint Maduro elfogása figyelmeztetés lenne Claudia Sheinbaum mexikói elnöknek, hogy szorítsa vissza az amerikai határon átívelő kábítószer-kereskedelmet.

„Nem ennek szántuk ezt az akciót, és nagyon jóban vagyunk vele” – mondta, majd hozzátette:

„Jó asszony, de a kartellek irányítják Mexikót. Nem ő irányítja Mexikót.”