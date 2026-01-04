Sokaknak okozott már igen kellemetlen meglepetést, amikor a bontatlan csokoládét papírjától megfosztva azzal szembesültek, hogy apró kukacok hemzsegnek az édességen.

Az ilyen esetek hátterében gyakran az aszalványmoly lárvája áll, amely nem válogat: gabonaféléket, aszalt gyümölcsöket, fűszereket, szárított zöldség- és gyógynövényeket, sőt, csokoládét is előszeretettel fogyaszt.

A meleg, védett spájzban pedig a kártevő rövid idő alatt gyorsan felszaporodhat – hívja fel a figyelmet a Veszprém vármegyei hírportál.

Szerencsére néhány praktikával hatásosan védekezhetünk a megtelepedésük ellen.

A molylepkék gyakran az ablakon keresztül jutnak be, ezért ajánlott a szúnyogháló használata.

Sokszor a frissen vásárolt élelmiszerekkel kerülnek be a kártevők, így a kamrába kerülő termékeket érdemes külön tárolni, fagyasztással fertőtleníteni vagy légmentesen lezárni.

A kereskedelemben kaphatók szexferomon csapdák, amelyekkel csökkenthetjük a molyok számát.

A tartós megoldás azonban az alapos átvizsgálás és az átválogatás: a fertőzött termékeket azonnal el kell távolítani, hogy megelőzzük a további felszaporodást, és a spájzban tárolt élelmiszerek hosszú távon is egészségesek, biztonságosak maradjanak - ajánlja a portál.

December elején az Economx is beszámolt arról, hogy ajándékba kapott férges csokimikulásoktól lettek rosszul több településen is a gyerekek. Késmárky András sürgősségi szakorvos az Indexnek akkor azt nyilatkozta: lehet, hogy sokaknak felfordul tőle a gyomra, de valójában egészségügyi kockázata nincs annak, ha kukacos csokit eszünk.