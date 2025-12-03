A napokban mi is írtunk arról, hogy hazánkban egyre kevesebb jelentősége van a Black Friday-nek, ezzel szemben egyre több vállalat és vásárló fordul a fenntartható alternatíva, a Green Friday felé, amely a tudatos vásárlást és a környezeti terhelés csökkentését helyezi előtérbe.

Egyre többen fordulnak a körforgásos gazdaság felé

A Green Friday tulajdonképpen a Black Friday ellenpontja: míg a Black Friday elsősorban az impulzusvásárlásról és a bevételek növeléséről szól, a Green Friday a tudatosabb, átgondoltabb vásárlási szokásokat helyezi előtérbe.

A Jófogásnál ez a kezdeményezés idén sem egyetlen napról szólt, hanem egy kéthónapos zöld kampányról. Ennek során a környezettudatosság mellett a szemléletváltás fontosságára hívtuk fel a figyelmet: a tárgyak újrahasznosításával vagy továbbadásával valódi értéket teremthetnek

– mondta az Economxnak Kökény Dávid. A vállalat termék- és üzletfejlesztési igazgatója arról számolt be, hogy a kezdeményezés az elmúlt években vált igazán ismertté, mint a Black Friday tudatos alternatívája. Egyre több vásárló kezdett elgondolkodni a túlzott fogyasztásról, és egyre több cég érezte fontosnak, hogy kiálljon a fenntarthatóbb, átgondoltabb vásárlás mellett. A Jófogás adatai alapján azt látják, hogy ez a szemlélet folyamatosan erősödik: egyre többen adnak és vesznek az olyan kritikus kategóriákban, mint az elektronikai cikkek vagy ruházatok.

Az említett két termékkategória esetében érezhető leginkább a kihívás, hiszen ezeknél a fogyasztás még mindig nagy. „Ugyanakkor azt látjuk, hogy egyre többen hirdetnek a Jófogáson is ezekben a kategóriákban, ami azt jelzi, hogy a körforgásos gazdaságot egyre többen támogatják” – közölte Kökény Dávid.

Tízből nyolc ember érzi a klímaváltozás hatásait

A kezdeményezésnek egyébként komoly és megalapozott háttere van. A PwC 31 ország több mint 20 ezer lakosának megkérdezésére irányuló kutatása megállapította, hogy tízből majdnem kilenc fogyasztó (85 százalék) tapasztalja közvetlenül a klímaváltozás negatív hatásait a mindennapjaiban és részesíti előnyben a fenntarthatóságot szem előtt tartó termékeket. Sőt, a megélhetési költségek miatti nyomás ellenére is ezekért

átlagosan 9,7 százalékkal többet hajlandóak költeni, például helyileg beszerzett, újrahasznosított vagy környezetbarát anyagokból készült, alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású ellátási láncban előállított termékekért.

„Sokan az olcsóbb, sajátmárkás alapvető termékek felé fordulnak, de bizonyos árukért a fenntarthatóság érdekében hajlandóak többet fizetni. Ahhoz, hogy a cégek magukhoz tudják csábítani és megtartani a fogyasztókat, meg kell találniuk az érzékeny egyensúlyt aközött, hogy megfizethető, de fenntarthatóan előállított termékeket kínáljanak” – mondta a trendek kapcsán Mekler Anita, a PwC Magyarország fogyasztói piacokért felelős cégtársa.

A gyártók fenntartható működését kézzelfogható jellemzőkön, mint például a gyártási eljárásokon és újrahasznosításon (40 százalék), a környezetbarát csomagoláson (38 százalék), vagy a környezetvédelem és a vízminőség megőrzésének elősegítésén (34 százalék) keresztül ítélik meg a fogyasztók.

A vásárlók márkahűséggel díjazzák a törekvéseket

A Green Friday-t egyre többen pártolják, de ahhoz, hogy a kör szélesedjen sok múlik a kommunikáción. A cég üzletfejlesztési vezetője szerint novemberben a fókusz gyakran az akciókon és a villódzó kedvezményeken van, ami könnyen nyomást és kapkodást okoz a vásárlóknak. Ennek ellentételezésére ők azt próbálják kiemelni, hogy nem kell azonnal dönteni, és nem maradsz le semmiről.

Amire most több tízezer forintot szánsz, lehet, hogy éppen féláron elérhető egy másik magánszemélytől.

Kökény Dávid azt is elmondta lapunknak, hogy egyre több cég kezd alternatívaként tekinteni a Green Fridayre, és igyekszik tudatosabb üzeneteket közvetíteni a vásárlók felé, ugyanakkor a Black Friday még mindig domináns a piacon, és sok vállalat számára ez marad az első számú kampánytéma ilyenkor.

Mivel ez a fenntartható törekvés közel sem mozgat meg annyi pénzt, mint a Black Friday, adja magát a kérdés: van-e üzleti előnye egy cégnek a Green Firday kampányokból?

„A Jófogásnál természetesen van. Azonban a fenntarthatóság nemcsak a működésünk alapja, hanem a márkánk egyik fontos küldetése is. Más vállalatoknál az előnyök a tevékenységük jellegétől függően változhatnak, de azt látjuk, hogy hosszabb távon a tudatos üzenetek erősítik a márkahűséget és a vásárlói bizalmat. A legfontosabb előny mégis közvetlenül a környezetünk védelme” – közölte a termék- és üzletfejlesztési igazgató. Hozzátette: a Green Friday sokkal többről szól, mint a bevételről. Ez egyfajta kiállás egy ügyért, a fogyasztók edukációja, és annak a tudatosabb jövőnek a támogatása, amelyben a vásárlói döntések is felelősségteljesebbek.

Nem mi találtuk fel a spanyol viaszt

A Green Fridayhez kapcsolódó kezdeményezések globálisan már futnak, és gyakran 1–2 év késéssel érkeznek meg hozzánk. Kökény Dávid szerint két szinten érdemes beszélni a legfontosabb törekvésekről:

a vállalatoknál a fenntartható gyártás és a tudatos kereskedelmi csatornák kialakítása a kulcs,

míg a fogyasztóknál a vásárlási szokások átértékelése és a saját környezeti hatásuk tudatosítása a lényeg.

Ezeket a példákat érdemes figyelembe venni, ha Magyarországon is hatékonyan szeretnénk ösztönözni a tudatos fogyasztást.

Ha körbenézünk a piacon, láthatjuk, hogy igazán nagy és ismert vállalatok is csatlakoztak már ehhez a kezdeményezéshez. Ilyen például a Mastercard, nem pusztán áru- vagy árpromócióként, hanem edukációs és fenntarthatósági kampányként indította el a Green Fridayt Magyarországon – együttműködve bankokkal, online boltokkal és más szolgáltatókkal.

Korábban már az IKEA – bútor- és lakberendezési nagyvállalat – is részt vett a Green Friday mozgalomhoz: például buy-back vagy bútor-visszavásárlási, körforgásos programok formájában.

Rajtuk kívül a Patagonia outdoor ruházati lánc is beszállt az új trendbe, ők a bevételek egy részét természetvédelmi, illetve fenntarthatósági célokra ajánlották fel.