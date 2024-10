Egy éve, hogy a Jófogás és a Vatera piacterek korábbi külföldi tulajdonosaiktól újból magyar kézbe kerültek, méghozzá az Extreme Digital egykori társalapítóinak vezetése alatt. Igazodva a marketplace-ek térhódításának világszerte tapasztalható trendjéhez, az egyre fokozódó versenyhelyzet következtében a Jófogást és a Vaterát egyaránt új működési pályára állítják az új tulajdonosok, miután a háttérben zajló üzemeltetést érintő szinergiák – így például a közös üzemeltetés, HR, marketing és sales teamek létrehozása – sikeresen végbementek.

A Z generációs vásárlók számára a fenntarthatóság, zöld törekvések a korábbinál fontosabb preferenciák a vásárláskor, ennek köszönhetően a C2C, vagyis fogyasztók közötti kereskedelemre fókuszáló piacterek az elmúlt egy évben is tovább erősödtek. A hagyományos webáruházakkal ellentétben a mi piactereinket kevésbé befolyásolja az Európán kívüli szereplők globális terjeszkedése, amelyek elsősorban a B2C tevékenységükre fókuszálnak

– összegezte az elmúlt egy év tapasztalatait az Economxnak Várkonyi Balázs ügyvezető.

Kifejtette, hogy a Jófogás egy univerzális piactér, ahol a pálinkafőző készlettől az Xboxig minden megtalálható, nem véletlenül használja csaknem minden harmadik hazai internetező. Ezzel szemben a Vatera a szakértői, műtárgyakra, régiségekre vadászó gyűjtők körében a legnépszerűbb, és a folyamatban lévő fejlesztések is a különböző hobbik köré rendeződő célcsoportok minél teljesebb kiszolgálását célozzák. A helyi ügyfélszolgálati jelenlét mindkét platform esetében segít bizalmat építeni a felhasználókkal, akik biztonságára kiemelt figyelmet és erőforrásokat fordítanak.

Filléres dolgoknál is megéri a futár

Annak érdekében, hogy a csaknem 1,5 millió hirdetés könnyen áttekinthető legyen a felhasználók számára, a Jófogáson még hangsúlyosabbá vált az oldal vertikális jellege: ennek részeként a piactér, az ingatlan, a jármű és az állás szekciók a korábbinál jobban elkülönülnek egymástól, átláthatóbbá és könnyebben kezelhetővé téve az oldalt. Megtudtuk, hogy – a vásárlói élmény továbbfejlesztésének margójára – most már egyetlen gombnyomással közvetlenül elindítható a házhoz vagy csomagautomatába történő szállítás, akár csak egy webáruházban.

A kiszállítással kérhető termékek köre jelentősen bővült, egy konkrét példával élve az alsó szállítási árlimit a Foxpost csomagautomata esetében mindössze 10 forintra csökkent, így akár néhány száz forintos apróságok eljuttatása is rentábilisan megoldható a platformon.

A tulajdonosváltás zárószakaszaként szeptember 1-től az Adevinta Classified Media Hungary Kft. megszűnt, és a Jófogás csapata immár Jófogás Kft-ként folytatja működését. Ez a felhasználók számára nem jelent változást a mindennapi használatban.

Hobbisták és műgyűjtők a célkeresztben

A Vatera.hu esetében tovább erősödik a fókusz a gyűjtői tárgyak, régiségek biztonságos adásvételén, amelyet egy heteken belül elinduló új microsite-tal is megerősít a piactér: a nagyobb értékű antik tárgyak számára induló Vatera Galéria aloldalon neves galériák pénzvisszafizetési garanciával bocsáthatják majd eladásra, árverésre az általuk bevizsgált régiségeket és más gyűjtői cikkeket.

Mivel a felhasználók teljesen másként keresnek műtárgyakat mint mondjuk használt okostelefont, középtávon a Vatera működését érintő fejlesztések is e két eltérő felhasználási módra fognak koncentrálni.

A soron következő vaterás fejlesztések köré rendeződő szekciók kidolgozását célozzák: az adott területhez kapcsolódó termékek keresése és meghirdetése is egyszerűbb lesz a terméktípushoz testreszabott felületeken.

A logisztika a Vatera esetében is jelentős fejlesztéseken esett át, az akár piacteres eladás nélkül is igénybe vehető Vaterafutáron havonta már átlagosan 50 ezer darab csomagot adnak fel – ezen a gyűjtői bélyegtől a bútorig egy sor különböző tárgyat lehet jutányos áron továbbítani, néhány hete akár már külföldre is.

Amikor senki nem keres rajta, mégis mindkét fél boldog

A két hazai piactéren nem csupán vásárolni lehet, sokan használják arra a platformot, hogy akár ingyen, vagy jelképes összegért keressenek új gazdát a feleslegessé vált dolgaiknak. A Jófogáson az egyik legtöbbet begépelt kereső kifejezés idén is az “ingyen elvihető”: napi szinten átlagosan több mint hatezer alkalommal keresnek rá a kulcsszóra, ami a legkülönbözőbb termékkategóriákat fedi le a bútoroktól a régi újságokig - hiszen ami valakinek feleslegessé válik, az másnak még hasznos lehet.

A Vaterán ezzel szemben inkább az egy forintról induló aukciók népszerűek, egy átlagos napon mintegy húszezer 1 forintról induló minimálár nélküli árverés fut a piactéren. Eladói oldalról e konstrukció előnye, hogy nagyobb eséllyel és gyorsabban gazdára találnak az így meghirdetett tételek, a vásárlói oldalról pedig a kellően gyors és szerencsés ügyfelek rendkívül kedvező áron juthatnak hozzá egy-egy kiszemelt tárgyhoz.

GKID: e-kereskedelmi agytrösztöt fogott a PwC

Fontos változás az is a szektorban, hogy a GKID megállapodást kötött a PwC-vel, melynek értelmében a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. 100 százalékos tulajdonrészt szerzett a GKID Research & Consulting Kft-ben. Ezzel a PwC tanácsadási üzletága digitális kereskedelmi, csomaglogisztikai, médiapiaci valamint adatszolgáltatási és piackutatási kompetenciával is bővül.

Madar Norbert, a GKID társalapítója és vezető tanácsadója kiemelte:

a tranzakcióval elsődleges célunk a GKID digitális gazdaságon belüli szolgáltatásainak további bővítése, valamint a versenyképességünk és a szerepünk növelése azáltal, hogy a PwC tanácsadási üzletágának széleskörű, technológiai és stratégiai portfóliójához csatlakozunk.

Megelőlegezte, hogy a jövőbeni tervek között kiemelt fontosságú, hogy standard szolgáltatásaikat a PwC nemzetközi hátterével, a hazai mellett régiós piacokra is kiterjesszék. A GKID nevéhez fűződik az átfogó Digitális Kereskedelmi Körkép megalkotása, de az eToplista rangsor is komoly presztízzsel bír.