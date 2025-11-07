Az Inter IKEA Group a legutóbbi, augusztus 31-ével zárult pénzügyi évben 26 százalékos visszaesést könyvelt el üzemi eredményében. A vállalat nyeresége 1,7 milliárd euróra – mintegy 670 milliárd forintra – csökkent, ezzel szemben a forgalom viszont nőtt – írja a Bloomberg.

A visszaesés oka a cég szerint tudatos stratégiai döntés volt: az IKEA a magas infláció és a gyengülő fogyasztói kereslet idején tömeges árcsökkentésekkel próbálta fenntartani az értékesítéseket, miközben az alapanyag- és szállítási költségek, valamint a vámok jelentősen emelték a kiadásokat.

„Nagyon közel kerültünk ahhoz a célhoz, amit kitűztünk” – mondta Henrik Elm, az Inter IKEA pénzügyi igazgatója.

Elm szerint a tavalyi 10 százalékos árcsökkentés „az egyik legnagyobb volt a vállalat történetében”.

Az IKEA-t – más globális kiskereskedőkhöz hasonlóan – érzékenyen érintették a Trump-adminisztráció új vámjai, valamint a fogyasztók visszafogott költekezése a megélhetési válság miatt.

A jövőre nézve a vállalat új fókuszterületre helyezi a hangsúlyt: az eddigi „alvás” koncepció – azaz az ágyak és matracok – helyett a következő időszakban a „főzés és étkezés” témakörére koncentrál. Ez a konyhai, étkezési és élelmiszer-termékek fejlesztését helyezi előtérbe.