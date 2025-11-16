Az IT-szakma képviselői éveken át sokak által irigyelt karrierlehetőségekkel rendelkeztek, nem ritkán hét számjegyű fizetésekkel, a generatív mesterséges intelligencia gyors fejlődésével azonban ezen a területen is változóban van a munka valósága.

Az AI programokat ír, adatokat elemez, szoftvereket tesztel – ezeket a feladatokat korábban képzett szakemberek végezték, akiknek a versenyképes fizetés érdekében fejleszteniük kell eddigi készségeiket.

Bár az informatikai szakemberekre továbbra is nagy szükség van, sőt, a Bitkom iparági szövetség szerint 2040-re több mint 660 ezer munkavállaló hiányozhat erről a területről, feltéve, ha a szakma nem alkalmazkodik a már nagyban változó, piaci igényekhez.

Összekaphatják magukat a biztonsági szakértők

A Hays személyzeti tanácsadó cég adatai szerint – a feszült gazdasági helyzet, illetve az MI terjedése miatt – a világjárvány előtti szintre esett vissza az informatikai rendszerek minőségét felügyelő szoftverfejlesztők, tesztmenedzserek iránti kereslet a nagyvállalatoknál, noha összességében az IT-sek iránti igény továbbra is magas a nyugati munkaerőpiacokon.

A tőlük elvárt képességek azonban szintet lépnek, mivel a mesterséges intelligencia például képes kódot generálni vagy hibákat kijavítani, tesztelni – ezért a fejlesztőknek már jobban kell érteniük az összetett feladatokhoz: többet kell új algoritmusokon vagy a rendszerarchitektúrán dolgozniuk – mutat rá a Handesblatt összeállítása.

A biztonsági szakembereknek is alkalmazkodniuk kell az MI-hez, ami képes gyorsabban észlelni és lereagálni a fenyegetéseket.

Ezért a biztonságra szakosodott informatikusoknak immár jobban kell összpontosítaniuk a mesterséges intelligencia által támogatott biztonsági rendszerek megvalósítására és felügyeletére.

Az MI diktál: specialistákat keresnek új feladatkörökbe

A német lap megkérdezett néhány nagy céget, hogy milyen profilú informatikusokra van a legnagyobb igény.

Eszerint, míg például a KPMG könyvvizsgáló cég korábban hagyományos tudású rendszergazdákat foglalkoztatott, mára a speciális képességeket díjazzák: a multivállalat kívánságlistáján felhőspecialisták, adatelemzők, mesterséges intelligenciát irányító IT-sek, továbbá kiberbiztonsági szakértők és az agilis módszertanokban, platformtechnológiákban jártas fejlesztők szerepelnek.

Ugyanez vonatkozik a BMW-re is: az autógyártó leginkább adatkutatókra, biztonsági szakértőkre és a mesterséges intelligencia oktatóira vadászik.

Akárcsak a Siemens, ahol a szoftverfejlesztők továbbra is a legkeresettebbek, de közülük az informatikai architektúra, a felhőtechnológia, az automatizálás és az adatkezelés avatott mesterei nagy megbecsülésre számíthatnak.

A Bayer gyógyszeripari vállalatnál is ráálltak az AI-ra, emiatt teljesen új munkakörök jelentek meg: például fontos lett az adatvagyon-kezelés vagy az adatgondnokság, és a mérnökök körében is már elvárják a tudást a mesterséges intelligencia használatához.

Csillagászati összegek a különleges tudásért

Az átlagfizetésekről is szó esett: a Stepstone álláskereső platform úgy számolt, hogy az IT szektorban az átlagos bruttó fizetés évente 58 ezer euró (~22,2 millió forint) tőlünk nyugatabbra.

A jövőorientált területek szakértői viszont lényegesen többre számíthatnak: például egy adatbanki elemző 86 250 eurót (~33,1 millió forintot), egy felhőspecialista akár 91 500 eurót (~35,1 millió forintot), egy felhőtanácsadó 106 750 eurót (41 millió forintot) is kereshet, míg a biztonsági rendszerfelügyelők főnöke hazavihet akár 173 ezer eurót (közel 66 és félmillió forintot) is.