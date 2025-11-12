A kazah kormány és a Freedom Holding nemzetközi pénzügyi szolgáltató – amely Európában, köztük Magyarországon is jelen van a Freedom24 befektetési platform révén – közös programot indít Közép-Ázsia mesterséges intelligencia (AI) infrastruktúrájának fejlesztésére. Ez amiatt is jelentős, mert az AI-fejlesztések többsége az Amerikai Egyesült Államokhoz és Európához kapcsolódik, a közép-ázsiai térség jelenleg le van maradva a fejlesztésében és alkalmazásában a globális élvonalhoz képest.

A 2 milliárd amerikai dollár értékű projekt célja, hogy Kazahsztán a térség AI-központjává váljon, sőt hosszabb távon Európa és Ázsia között is stratégiai szerepet töltsön be. A fejlesztés kulcsfontosságú eleme egy nemzeti szuverén AI-központ létrehozása, amelyet az Nvidia legfejlettebb technológiái működtetnek majd.

A projektben a kazah kormány vállalja a jogi és infrastrukturális feltételek megteremtését, míg a Freedom Holding a finanszírozásért és a megvalósításért felel. A tervek szerint létrejön egy AI akadémia és kutatólaboratórium, amely a térség mérnökeit és kutatóit képezné a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásaira.

„Ezzel a kezdeményezéssel Kazahsztán felkerülhet a globális AI-térképre. Az NVIDIA technológiáját, a minisztérium vízióját és saját pénzügyi hátterünket kombinálva egy erős innovációs alapot teremtünk Közép-Ázsianak”

– mondta Timur Turlov, a Freedom Holding Corp. vezérigazgatója.

Ez a program „a nemzeti AI-stratégia sarokköve”, amely nemcsak az ország gazdaságát erősíti, hanem az egész régióban új technológiai lehetőségeket nyit Kazahsztán kormánya szerint. Kazahsztán a következő években a kelet-nyugati digitális összeköttetés egyik csomópontjává is válhat, a most bejelentett partnerség pedig ebbenkulcsszerepet játszhat.

A Freedom Holding az utóbbi években Közép-Európában is terjeszkedik, és a Freedom24 platformon keresztül magyar befektetők számára is elérhető nemzetközi tőzsdei befektetések széles köre. A mostani AI-beruházás nemcsak technológiai áttörést jelenthet a térségben, hanem új befektetési és együttműködési lehetőségeket is teremthet akár magyar cégek, kutatók és befektetőknek is, akik érdeklődnek a mesterséges intelligencia, az adatfeldolgozás vagy a digitális fejlesztések iránt.