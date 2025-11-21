Január 15-től minden hazai építőipari kivitelezőnek és tervezőnek már kötelező a felelősségbiztosítás, ami közel 150 ezer vállalkozást érint. A megkötött biztosítások legkésőbb december 15-ig mondhatók fel, a kalkulációk szerint az újrakötéssel a vállalkozások tízezreket spórolhatnak – írta a vg.hu

A lap emlékeztetett, hogy az összes hazai építőipari kivitelezőnek és tervezőnek - építészek, kőművesek, villanyszerelők, víz- és gázszerelők, festők, burkolók és tetőfedők - kötelező a felelősségbiztosítás, amely mértékét a cég előző évi nettó árbevétele határozza meg: a legtöbb hazai kivitelező a legalacsonyabb sávba tartozik, ha az éves árbevétel nem haladja meg a 100 millió forintot, akkor a káreseményenkénti fedezet 20 millió, az éves összesített maximum pedig 40 millió forint.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a közel 150 ezer építőipari vállalkozás többsége mikro- és kisvállalkozás, az egyéni vállalkozások száma pedig 85 ezret meghaladja, így a szabályozás főként a kisvállalkozókat érinti.

A szeptemberi adatok szerint még mintegy 26 ezer kivitelező nem rendelkezett biztosítással, ami bírságot, tevékenység-felfüggesztést, vagy akár a nyilvántartásból való törlést vonhat maga után, ezek mellett egy esetleges káresemény teljes anyagi felelőssége a biztosítatlan vállalkozót terheli.