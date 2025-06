Az utalvány nem lesz örökölhető, csak hideg élelmiszerre lehet költeni, és pénzre nem váltható át – számolt be a 24.hu a HVG értesülése alapján.

Mint írtuk, harmincezer forint értékű élelmiszerutalványt kapnak a nyugdíjasok, amelyet őszig kézbesítenek.

Az utalványt élelmiszert árusító helyeken – például kisboltokban, nagyobb üzletláncokban, piacokon és őstermelőknél – lehet majd levásárolni.

Az utalványról eddig ismert részletek szerint:

Az összes költséget az állam állja. A kereskedő bármely banknál beválthatja a vevőitől kapott utalványokat, ezért a bank nem számolhat fel díjat, jutalékot.

A részleteket– például a pontos jogosultsági feltételeket, az elfogadóhelyek körét, a címletezést és a kézbesítés módját – egy későbbi kormányrendelet fogja tartalmazni, így ezekről később várható pontos információ.

Megszületett a döntés, papíralapú élelmiszerutalványt kapnak a nyugdíjasok

Harmincezer forint értékű, több címletből álló élelmiszerutalványt kapnak a nyugdíjasok, amelyet őszig kézbesítenek – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Az utalványt kisboltokban, piacokon, üzletláncokban és őstermelőknél is be lehet majd váltani. Az utalvány korábban, a nyugdíjasoknak beígért áfa-visszatérítést válthatja fel.