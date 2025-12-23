A BEM Center sikere azt mutatja, hogy a prémium minőségű, fenntartható és kiváló elhelyezkedésű irodaházak iránt továbbra is stabil a kereslet. A fejlesztés nemcsak többszörösen díjazott építészeti nívójával és lokációjával, hanem komplex szolgáltatási mixével is vonzónak bizonyult a bérlők számára, amit a Property Market sikeres bérbeadási tevékenysége is igazol.

Az záró tranzakciók keretében egy amerikai multi mellett a Wolt választotta székhelyéül az épületet. A szintén nemzetközi hátterű technológiai és ételszállító cég döntése tovább színesíti a ház bérlői összetételét, amely így a modern vállalati szféra egy újabb innovatív szereplőjével egészült ki.

„A jelenlegi, sokszor kihívásokkal teli piaci környezetben különösen felértékelődik ez az eredmény. Az iroda és a hotel szinergiája, valamint az energiahatékony üzemeltetés olyan értéket képvisel, amely a nehezebb időszakokban is versenyelőnyt biztosít számunkra” – mondta Makra Sándor, a Market Asset Management Zrt. vezérigazgatója.

A Bem téren található épületegyüttes különlegessége, hogy egyazon komplexumban egyesíti a magas színvonalú „A” kategóriás irodaházat és a luxusigényeket kielégítő Kimpton BEM Budapest Hotelt. Ez a funkcionális fúzió olyan kényelmi és üzleti szolgáltatásokat – a konferenciatermektől a gasztronómiai lehetőségekig – tesz elérhetővé helyben a bérlők számára, amely kiemeli az épületet a budapesti irodapiaci kínálatból.