Megszületett a döntés, papíralapú élelmiszerutalványt kapnak a nyugdíjasok

Harmincezer forint értékű, több címletből álló élelmiszerutalványt kapnak a nyugdíjasok, amelyet őszig kézbesítenek – jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Az utalványt kisboltokban, piacokon, üzletláncokban és őstermelőknél is be lehet majd váltani. Az utalvány korábban, a nyugdíjasoknak beígért áfa-visszatérítést válthatja fel.