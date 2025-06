Ismét egy fontos hét áll előttünk makrogazdasági fronton, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több lényeges adattal is jelentkezik.

Erre lesz érdemes figyelni a héten

Kedden a 2025. I. negyedéves GDP második becslését közli a KSH. Az első becslés szerint Magyarország bruttó hazai termékének volumene az első negyedévben

a nyers adatok szerint stagnált, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,4 százalékkal alulmúlta az előző év azonos időszakit.

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal mérséklődött. A bruttó hazai terméket pozitívan befolyásolta a szolgáltatások együttes teljesítménye. A gazdaság teljesítményét az ipar és az építőipar fékezte.

Pénteken közlik az ipar és a kiskereskedelem áprilisi adatait. Az ipari termelés volumene márciusban az előző év azonos hónapjának szintjén maradt, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A feldolgozóipari alágak többségében visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártásában. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,1 százalékkal nagyobb volt a 2025. februárinál.

Márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 0,4 százalékkal mérséklődött, naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva 0,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,1 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal maradt el az előző havitól.

Így döntöttek Varga Mihályék

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa az elemzői várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamat 6,5 százalékos szintjén, ahogy nem módosította a kamatfolyosó két szélét sem – az egynapos (O/N) betéti kamat 5,5 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,5 százalék maradt. A jegybank tavaly szeptember óta nem változtatott a monetáris kondíciókon – tavaly ősszel 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.

Közleményében az MNB arra figyelmeztetett, hogy

a gyorsan változó vámpolitikai tervek növelték a bizonytalanságot a világgazdaságban, a jegybanknak továbbra is „elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása”.

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a keddi kamatdöntés utáni tájékoztatóján arról beszélt, hogy a jegybank előzetese alapján az infláció a következő hónapokban a toleranciasáv felső részén alakulhat. A vámintézkedések növelhetik az inflációt, az energiaárak kismértékben csökkenthetik. Az áprilisi infláció – 4,2 százalék – az MNB várakozásai szerint alakult, ami viszont gond, hogy a piaci szolgáltatások inflációja magasan maradt, 7,8 százalékon. A hazai inflációs folyamatokban tehát számos figyelmeztető jel maradt. Ezek miatt a lakossági inflációs várakozások még mindig túl magasak.

Továbbra is óvatos és türelmes monetáris politika szükséges – ismételte a korábban is hangoztatott üzeneteket az MNB vezetője. Megismételte, hogy a szigorú monetáris kondíciók fenntartása továbbra is indokolt.

Ez a helyzet a turizmusban

A KSH múlt szerdai közlése szerint 2025 áprilisában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken 1,4 millió vendég 3,4 millió vendégéjszakát töltött el.

A vendégek száma 17, a vendégéjszakáké 16 százalékkal volt több az egy évvel korábbinál, amelyhez az idén teljes egészében áprilisra eső nagypéntek és húsvét is hozzájárult.

A turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 87,6 milliárd forint volt, folyó áron 25 százalékkal több az egy évvel korábbinál.

Így áll a külkereskedelem

2025 áprilisában a kivitel volumene 2,3 százalékkal, a behozatalé 0,1 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakának volumenétől. Az aktívum 1,4 milliárd euró volt, az egyenleg 354 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz képest.

A 2025. márciusihoz viszonyítva az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 3,4 százalékkal, az importé 1,1 százalékkal bővült.

Áprilisban a kivitel értéke 12,3 milliárd euró (5021 milliárd forint), a behozatalé 11,0 milliárd euró (4460 milliárd forint) volt. Az egy évvel korábbihoz képest euróban kifejezve az export értéke 1,5 százalékkal csökkent, az importé ugyanennyivel nőtt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 0,4 százalékkal, a behozatalé 2,1 százalékkal emelkedett. A termék-külkereskedelmi egyenleg 354 millió euróval romlott.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 4,4 százalékkal, a behozatalban 5,2 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Pénteken is fontos adatokat tudhattunk meg

2025 áprilisában az ipari termelői árak átlagosan 7,9 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit. A belföldi értékesítés árai 3,9, az exportértékesítésé 9,9 százalékkal felülmúlták az előző év áprilisi értékeit. Az áremelkedést elsősorban a forint árfolyamának euróval szembeni éves szintű gyengülése, valamint az előállítási költségek növekedése okozta.

Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 1,0, az exportértékesítési árak 0,1, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal alacsonyabbak voltak.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,0, a beruházási javakat gyártókban 5,9, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 5,6 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 9,9 százalékkal magasabbak voltak, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 4,8, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 25,1 százalékkal növekedtek az árak.

2025 I. negyedévében a szolgáltatások euróban számított exportja 3,6, importja 2,6 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakihoz képest.

Az aktívum 2,2 milliárd euró volt, 141 millió euróval maradt el a 2024. I. negyedévitől. Az előző negyedévit az export értéke 11, az importé 9,0 százalékkal múlta alul, ami a 2024. IV. negyedévinél 446 millió euróval kisebb többletet eredményezett.

Az I. negyedévben az export értéke 7,8 milliárd euró (3,2 ezer milliárd forint), az importé 5,6 milliárd euró (2,3 ezer milliárd forint) volt. A szolgáltatás-külkereskedelem aktívuma 2,2 milliárd eurót (901 milliárd forintot) tett ki.