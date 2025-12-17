Elkerülhetetlen a magyar nyugdíjrendszer átfogó, szakmai alapú reformja, amely valódi értékmegőrzést és kiszámítható megélhetést biztosít a nyugdíjasok számára – közölte szerdán az Alternatív Szabadság Párt (ASP).

Az álláspontjuk szerint

Magyarországon a nyugdíjrendszer átfogó rendezése nélkül nem beszélhetünk hosszú távú társadalmi stabilitásról és kiszámítható jövőről.

Az ASP közlése szerint a nyugdíj nem szociális segély és nem kampányeszköz, hanem a ledolgozott munkabér késleltetett kifizetése, amelynek értékét meg kell őrizni. A párt hangsúlyozta:

elfogadhatatlan, hogy az idősek megélhetése évről évre politikai döntések és egyszeri juttatások függvénye legyen.

Az Alternatív Szabadság Párt olyan nyugdíjrendszer mellett áll ki, amely valódi inflációkövetést biztosít, figyelembe véve a nyugdíjasok tényleges fogyasztási szokásait. Álláspontjuk szerint a kiszámíthatóság és az értékállóság fontosabb, mint az alkalmi emelések vagy rendkívüli kifizetések.

Az ASP szerint a nyugdíjasok biztonsága nem kizárólag szociálpolitikai kérdés, hanem gazdasági és társadalmi érdek is. A párt közlése szerint a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos döntésekbe érdemi módon be kell vonni a nyugdíjas érdekképviseleteket.

Az Alternatív Szabadság Párt jelezte: a következő időszakban szakmai egyeztetéseket folytat a nyugdíjrendszer megújításáról, és ezek lezárását követően részletes javaslatokat kíván bemutatni.