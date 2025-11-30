Az autók motorját komolyan megviseli a tartós hideg, ebben mindenki egyetért. Abban azonban már megoszlanak a vélemények, hogy ilyenkor mit tegyünk: elő kell melegíteni a motort, vagy megfelelő a hidegindulás is.

A legfontosabb, hogy az indítást követően hagyjuk az autót pár másodpercet üresben járni, majd nagyon finoman induljunk el. Az első percekben kerüljük a magas fordulatot, és amint lehet, gyorsan váltsunk feljebb.

A 2000-es fordulatszám bőven elegendő egy hideg motor számára, amíg be nem melegszik - tolmácsolta a Veszprém megyei hírportál a szakértők javaslatait.

Arra is felhívják a figyelmet a szakemberek, hogy hideg motor esetében az olaj jóval sűrűbb, és akár tíz másodpercig is eltarthat, mire mindenhova eljut. Addig azonban a motor egyes részei gyakorlatilag szárazon dolgoznak, ami hosszú távon jelentősen csökkenti az élettartamot. Az ideális kenőképességét az olaj nagyjából 90 Celsius-fokon éri e, amihez egy átlagos benzin- vagy dízelmotor esetében körülbelül húsz kilométert kell megtenni. Hiába mutat tehát viszonylag gyorsan üzemi hőmérsékletet a hűtővíz, a motorolaj jóval lassabban melegszik fel - magyarázzák.

Nem véletlen tehát, hogy sokan az előmelegítés mellett döntenek. Ám

a hosszú, alapjáraton történő melegítést sem javasolják a szakemberek: ilyenkor terhelődik ugyanis a legjobban a főtengely.

Sokkal kíméletesebb megoldásnak tartják a korszerűbb, elektromos motor-előmelegítő berendezést, különösen praktikusak ezek közül az időkapcsolóval ellátott megoldások.