Nem kell megijednie senkinek, ha elszakadt, megsérült az élelmiszer-utalványa, de fontos tudni, hogy cserét csak december 10-ig kérhetnek a nyugdíjasok. Erre az Államkincstárnál, van lehetőség – erről tájékoztatott korábban Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán.
„Fontos információ a nyugdíjasoknak! Meddig és mit kell tenniük azoknak, akiknek megsérült az élelmiszer-utalványuk? Nekik december 10-ig a Magyar Államkincstárhoz kell eljuttatniuk ezeket. Ha így tesznek, akkor biztosan időben megérkezik a sértetlen élelmiszer-utalványuk!" – mondta az államtitkár.
Az utalványt a felhasználási idő végéig, december 31-ig le is tudják vásárolni a nyugdíjasok.
Erről a pontos információkat a Magyar Államkincstár honlapján, a gyakran ismételt kérdések között találják.
