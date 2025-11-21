Évi 80-90 milliárd forintos adócsökkentést jelenthet a vállalkozásoknak a 11 pontos adócsökkentési és adóegyszerűsítési csomag – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára a tv2 Mokka című műsorában péntek reggel. Szabados Richárd felidézte, hogy

a kezdeményezés a vállalkozásoktól érkezett, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közvetítette a kérést, hogy az adócsökkentéseket a vállalkozásokra is terjesszék ki.

Az államtitkár a programcsomag pontjai közül egyebek mellett kiemelte, hogy

2026 közepéig elhalasztják az üzemanyagok jövedékiadó-emelését , így ebben az időszakban nem kell majd többet fizetni az üzemanyagokért. Hozzátette, hogy ez az intézkedés nemcsak a vállalkozásokat, hanem a teljes lakosságot is érinti.

Lépcsőzetesen emelik az alanyi áfamentesség értékhatárát , 2026-ban 20, 2027-ben 22, 2028-ban pedig 24 millió forintra.

Csökkentik a vállalkozások adminisztrációs terheit , az egyéni vállalkozóknak például a bevallásokat havi helyett negyedévenként kell majd beadniuk.

Az egyéni vállalkozóknál az általános költséghányadot 2026-ban 45 százalékra, 2027-ben 50 százalékra emelik; minél nagyobb költséget számolhat el egy vállalkozó, annál jobban tudja lefelé korrigálni az adóalapját és kevesebb adót fizet be.

Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a 11 pontos csomag javítja a kkv-szektor versenyképességét, mert, ha a vállalkozások kevesebb adót fizetnek, akkor a megtakarított összeget fejlesztésekre, korszerűsítésekre vagy a munkabérek emelésére tudják fordítani. Magyarországon több mint 2,4 millió embert foglalkoztatnak a kisvállalkozások, és a GDP 56 százalékát termelik meg – jelezte.