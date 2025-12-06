Szijjártó Péter újabb kemény hangú bejegyzést tett közzé a Facebookon, miután a Fitch Ratings stabilról negatívra módosította Magyarország kilátásait; igaz megerősítette a még befektetésre ajánlott legalsó BBB besorolást.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a döntés mögött nem pénzügyi, hanem politikai megfontolás áll.

„A nemzetközi pénzvilág a baloldalt favorizálja, mert a baloldal adót emel és megszorít. Pont úgy, ahogy a Tisza Párt akarja Magyarországon” – írta. Szerinte most is „az történik, ami mindig szokott a választások előtt: az adóemelést és megszorításokat akaró nemzetközi pénzvilág képviselői, a hitelminősítők leminősítenek minket. Így akarják segíteni a baloldalt”.

Szijjártó hozzátette:

a kormányt nem tudják eltántorítani a nemzeti gazdaságpolitikától

, és továbbra is az adócsökkentés, a családok támogatása és a munkahelyteremtés lesz a kabinet prioritása.

A bejegyzés alatt azonban rögtön megjelent Magyar Péter reakciója is. A Tisza Párt vezetője nem finomkodott:

60 adót emeltetek meg, eltöröltétek a minimálbér adómentességét, bevezettétek Európa legmagasabb áfakulcsát. Hazudtok reggel, délben, este…

– írta válaszként a külügyminiszter posztjára.

A Fitch a leminősítést azzal indokolta, hogy a magyar gazdaság fundamentumai gyengültek, a költségvetési hiány tartósan magas, az államadósság pedig továbbra is sérülékeny. A döntés a kabinet szerint politikai támadás, a szakértők szerint viszont piaci realitás – a leminősítés ráadásul a befektetők kockázati megítélésére és a finanszírozási költségekre is hatással lehet.