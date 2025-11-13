Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelő beszédében jelentette be a 100 új gyár programot, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter később annyit árult el, hogy az idei esztendőben indul el a 100 új gyár építése, az ehhez szükséges megállapodásokat a magyar és külföldi vállalatokkal már részben meg kötötték, a tárgyalások is jól állnak.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter április végén emelte a tétet, már 150 új gyárat ígért, és azt, hogy a vonatkozó beruházások listáját hamarosan közzéteszik, ám ez egyelőre nem történt meg.

Fónagy János egy parlamenti azonnali kérdésre adott válasza alapján azonban egyelőre mégsem tudni, milyen időtávban gondolkozik a kormány. A minisztérium államtitkára májusban ugyanis annyit közölt, hogy a 150 gyár program több mint tízezer milliárd forintnyi beruházást érint, minden vármegyében legalább egy új gyár épülhet; a projektek 55 százaléka magyar vállalathoz tartozhat; kiemelt figyelmet kap az élelmiszeripar, amely a program gyárainak közel harmadát teszi ki; a cél a kevésbé fejlett régiók beruházásnak ösztönzése is.

Az mfor.hu most azt írta: már nemigen számolják, hogy a bejelentett beruházás a 100 új gyárból hányadik, aminek a legvalószínűbb magyarázata az, hogy az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) is szembesülhetett azzal, nemhogy 150, de még 100 új gyár sem létesül. Igaz, utóbbi honlapján nemcsak gyártóegységekről szóló beruházások, de szolgáltatóközpont vagy K+F tevékenységet végző egység magyarországi létrehozásáról szóló híreket is találni, mint amilyen a frissen bejelentett Mercedes fejlesztőközpont. Ezek vélhetőleg számos gyártóüzemnél nagyobb hozzáadott értéket termelnek, így jelentőségteljesek. A lap szerint azonban ezek nem részei a gyárépítési programnak.

A lap számításai szerint itt tart most a program:

  1. KunlunChem
  2. Start Plast
  3. Hongene Biotech
  4. Halms
  5. Szentkirályi
  6. SCHOTT
  7. BYD
  8. Gyermelyi
  9. J-STAR MOTION
  10. EGIS
  11. GANZ
  12. STOBAG
  13. GE Vernova
  14. Bonduelle
  15. Grundfos
  16. Aero Space Power
  17. Vulcan Shield Global
  18. Rheinmetall
  19. MZ Precast
  20. Nolato
  21. Drenik

A cikk szerint a magyar gazdaság szempontjából hátrányos az is, hogy nemcsak az új gyárak építéséről szóló bejelentések száma tűnik alacsonyabbnak annál, mint amit Nagy Márton beharangozott, de a korábban elkezdett építkezések közül a legfontosabb beruházások csúsznak. Hosszabb késéssel, de októberben végre elindult a BMW-gyár, ám továbbra sem látszik, hogy milyen ütemezéssel tudja a vállalat növelni a kapacitásait. Eközben az európai autógyártók feje felett a potenciális chiphiány miatt újabb viharfelhő jelent meg. Csúszhat a debreceni CATL- és a szegedi BYD-gyár indulása is. 

