Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelő beszédében jelentette be a 100 új gyár programot, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter később annyit árult el, hogy az idei esztendőben indul el a 100 új gyár építése, az ehhez szükséges megállapodásokat a magyar és külföldi vállalatokkal már részben meg kötötték, a tárgyalások is jól állnak.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter április végén emelte a tétet, már 150 új gyárat ígért, és azt, hogy a vonatkozó beruházások listáját hamarosan közzéteszik, ám ez egyelőre nem történt meg.

Fónagy János egy parlamenti azonnali kérdésre adott válasza alapján azonban egyelőre mégsem tudni, milyen időtávban gondolkozik a kormány. A minisztérium államtitkára májusban ugyanis annyit közölt, hogy a 150 gyár program több mint tízezer milliárd forintnyi beruházást érint, minden vármegyében legalább egy új gyár épülhet; a projektek 55 százaléka magyar vállalathoz tartozhat; kiemelt figyelmet kap az élelmiszeripar, amely a program gyárainak közel harmadát teszi ki; a cél a kevésbé fejlett régiók beruházásnak ösztönzése is.

Az mfor.hu most azt írta: már nemigen számolják, hogy a bejelentett beruházás a 100 új gyárból hányadik, aminek a legvalószínűbb magyarázata az, hogy az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) is szembesülhetett azzal, nemhogy 150, de még 100 új gyár sem létesül. Igaz, utóbbi honlapján nemcsak gyártóegységekről szóló beruházások, de szolgáltatóközpont vagy K+F tevékenységet végző egység magyarországi létrehozásáról szóló híreket is találni, mint amilyen a frissen bejelentett Mercedes fejlesztőközpont. Ezek vélhetőleg számos gyártóüzemnél nagyobb hozzáadott értéket termelnek, így jelentőségteljesek. A lap szerint azonban ezek nem részei a gyárépítési programnak.

A lap számításai szerint itt tart most a program:

KunlunChem Start Plast Hongene Biotech Halms Szentkirályi SCHOTT BYD Gyermelyi J-STAR MOTION EGIS GANZ STOBAG GE Vernova Bonduelle Grundfos Aero Space Power Vulcan Shield Global Rheinmetall MZ Precast Nolato Drenik

A cikk szerint a magyar gazdaság szempontjából hátrányos az is, hogy nemcsak az új gyárak építéséről szóló bejelentések száma tűnik alacsonyabbnak annál, mint amit Nagy Márton beharangozott, de a korábban elkezdett építkezések közül a legfontosabb beruházások csúsznak. Hosszabb késéssel, de októberben végre elindult a BMW-gyár, ám továbbra sem látszik, hogy milyen ütemezéssel tudja a vállalat növelni a kapacitásait. Eközben az európai autógyártók feje felett a potenciális chiphiány miatt újabb viharfelhő jelent meg. Csúszhat a debreceni CATL- és a szegedi BYD-gyár indulása is.