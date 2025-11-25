Orbán Viktor szerint amíg Brüsszelben háborús terveket gyártanak, addig mi itthon munkahelyeket. A kormányfő Facebook-bejegyzésében közölte, hogy részt vesz Flextronics (új nevén Flex) zalaegerszegi gyárának átadóján. Mint írta, 35 milliárd forintos beruházásról, 210 új munkahely megvalósításáról van szó.

„Háború ide vagy oda, mi tartjuk amit ígértünk. Vállalkozásbarát és munkaalapú gazdaságpolitikával új befektetéseket hozunk az országba, Békéscsabától Nyíregyházán át Zalaegerszegig. Emeljük a nyugdíjakat, és bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. Bevezetjük a három- és kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességét. Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját. És a sort hosszan folytathatnám” – fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint támadják is érte balról a brüsszeliek és aktuális hazai helytartóik folyamatosan, akiknek a bankadó túl magas, a nyugdíjrendszer túl bőkezű, az szja pedig túl alacsony.

A miniszterelnök szerint a gazdaságpolitika nem csak a számokról meg a táblázatokról szól, a kormány intézkedéseiben egy közös van: „azért csináljuk, hogy a magyar emberek jól, egyre jobban éljenek. Nem számít, hogy fiatal vagy idős, családos vagy egyedülálló. A mi kormányzásunkkal mindenki jól jár. Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre”.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) tavaly májusban számolt be arról, hogy Zalaegerszegen egyszerre két helyszínen hajt végre beruházást az immár több mint három évtizede a magyar piacon tevékenykedő Flex.

Az amerikai-szingapúri vállalat a bővítés nyomán globális OEM vállalatok – a BMW, a Ford és a Volkswagen – továbbá TIER1 beszállítók részére kezd csúcstechnológiás elektromos és hibrid járműalkatrészek gyártásába. A 210 új munkahelyet teremtő, 90 millió euró értékű beruházás tovább erősíti a vállalat és Zalaegerszeg kiemelt járműipari pozícióját országos és európai szinten egyaránt.

A Flex, hazánk egyik legjelentősebb munkáltatója, újabb beruházást indít zalaegerszegi gyáregységében: a vállalat a bővítés részeként gépjármű-elektronikai kutatás-fejlesztési projektbe kezd, amely 10 új, magas hozzáadott értéket képviselő munkahelyet teremt. A 4,68 millió eurós projekt bejelentésekor a stratégiai együttműködési megállapodást is aláírtak a cég és a magyar kormány képviselői szeptember elején.