Orbán Viktor miniszterelnök több gazdasági programot bejelentett az évértékelő beszédében:

100 új gyár program,

Palkovics László rehabilitása a technológiai váltásért,

Európa legnagyobb adócsökkentése: a két és háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentessége,

a csed és gyed adómentessége,

Diákváros, 18 ezer kollégiumi hellyel,

az infláció letörése, akár árstoppal,

a nyugdíjasok számára pedig a zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek esetén egy bizonyos havi összegig visszatérítik majd az áfát.

Orbán Viktor húsvétra végezni akar a budapesti ellenfeleivel, idén felesleges a Pridera készülni

Ha a meteorológus téved, legfeljebb elázunk, ha a miniszterelnök, akkor mentőcsónak kell

- állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök a 26. évértékelő beszédének elején a Várkert Bazár hallgatósága előtt.

Ma könnyű napom van

- állapította meg azt is, majd felidézte a tavalyi megállapítását, amely szerinte meg is valósult: nagy esélyek nyílnak meg előttünk, a világpolitika színpada másként fog kinézni.

Elmondta azt is, hogy tavaly elvesztették a köztársasági elnököt, az EP-vezetőt, és a gazdasági kilátások is cudarul festettek, olyan volt, mint egy rémálom - tette hozzá.

Húsvétra végezhet Orbán Viktor a lerakattal

Az amerikai elnökválasztás kapcsán arról beszélt, hogy könnyűnek tűnik, de meleg volt a pite, de legyünk büszkék, hogy a magyarok bőven kivették a szerepüket a világ megváltoztatásában, a lázadás úttörői voltunk - tette hozzá.

Köszönet a lázadó magyaroknak

Köszönet minden lázadó magyarnak, aki védte a hazát a Birodalom ellen - fogalmazott a miniszterelnök, amikor az elmúlt évtized eredményeit foglalta össze.

Az idei év más lesz, mi állunk a történelem fő utcáján, az ellenfelek sáros mellékutcákon vannak - magyarázta, hozzátette: szerinte Párizsban mintha vackorba haraptak volna. Az Európai Unió vezető le akarnak ülni az asztalhoz a béketárgyalások során, akikkel kapcsolatban arra utalt a miniszterelnök, hogy balekok.

Úgy látja, nem a túlélés a cél, hanem a győzelem, eddig lázadtunk, most már győzni is akarunk, Magyarország után fellázadt az Egyesült Államok is, de ők nem tudnak győzni helyettünk - tette hozzá.

Trump elnök nem a megváltónk, hanem a harcostársunk

Majd leszögezte:

2025 legyen az áttörés éve.

Ne szeressünk bele a tavalyi sikereinkbe, most először kell visszavonulniuk az ellenfeleiknek - fogalmazott a miniszterelnök.

Mit kell tennünk? - tette fel a kérdést.

A Birodalomnak két feje van és egy központi lerakata, Washingtonban, Brüsszelben és a lerakat itt Budapesten - magyarázta Orbán Viktor. Aki hozzátette, begyűjtjük az Egyesült Államokban az összes vonatkozó dokumentumokat, információkat. Ezután alaptörvény-módosítás várható, hogy Magyarországon is legyen egy külföldi pénzeket ellenőrző szabályozás. Jöhet a nyugati nyitás - magyarázta.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2025. február 22-én. Kép: MTI, Fischer Zoltán

Két közéleti ígéretet is tette: húsvétra végezhet a budapesti lerakattal,

illetve nem kell készülnie idén a Pride szervezőinek, mert felesleges.

Száz új gyár és árstop is lesz

Harcolni kell a gyárainkért, amelyek itt termelnek, és azokért is, amelyek most keresik a helyüket - utalt a miniszterelnök az Egyesült Államok vámháborújára.

Ezért elindítják a

100 új gyár programot

- részletekkel nem szolgát, de azt elárulta: Szijjártó Péternek és Nagy Istvánnak sűrű munkája lesz.

Orbán Viktor szerint technológiai változások lesznek az iparban, több lesz a számítógép, mint az emberi agy, több a robotkar, mint az emberi munkaerő, úgy látja, a felkészülésben nem állunk rosszul, de fokozni kell a tempót. Ideje Palkovics Lászlót ismét munkába állítani - magyarázta.

Elmondta, meghirdetik Európa legnagyobb adócsökkentési programját, több lépcsőben emelik a családi adókedvezményt, illetve bevezetik a csed és gyed adómentességét, valamint a 2 és 3 gyermekes édesanyák teljes, élethosszig tartó jövedelemadómentességét.

Ez óriási kiadás, a neki lendülő gazdaság képes megtermelni ezeket az összeget, úgy hogy csökken a költségvetési hiány

- tette hozzá, elmondta azt is, érkezik a Diákváros, 18 ezer kollégiumi férőhellyel.

Az infláció kapcsán elmondta, az alááshatja a gazdasági programot, ezért a 100 új gyár, az adókedvezmény, és az otthonteremtés mellé kell egy negyedik program, az inflácó letörése. Korábban már voltak árletörő intézkedések, idézte fel, és nem minden körülmények között elég a magasabb fizetés sem.

Közölte, idén januárban megemelték a kereskedők bizonyos termékeket, ez megengedhetetlen, ezért arra szólította fel Nagy Márton, állapodjon meg a kereskedelmi láncokkal.

Ha nem megy szép szóval, megy hatósági árakkal, ha nincs megállapodás, jön a hatósági ár, és a kereskedelmi haszon mértékét is csökkenthetik

- tette hozzá.

A nyugdíjasok számára jó hír, hogy a nyugdíjasok számára pedig a zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek esetén egy bizonyos havi összegig visszatérítik majd az áfát az év második felében.

Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2025. február 22-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Miben reménykedhetünk?

Orbán Viktor korábbi ígérete szerint a kormánynak megvannak a saját tervei is, és azt reméli, hogy a 21 pontos gazdasági program, a gazdasági semlegesség filozófiája és a béke együtt

"egy nagy huzatot, egy nagy löketet ad a magyar gazdaságnak".

Egy nagyszerű évre számítok - jelezte.

Orbán Viktor miniszterelnök már a szokásos pénteki reggeli rádióinterjújában is arra figyelmeztetett, külső tényezők nem adhatnak felmentés a hazai helyzetre, igaz, hogy fontosak, de az a kérdés, hogy mi itthon mit akarunk csinálni, és milyen eszközök vannak hozzá. A kormányfő egy nappal ezelőtt hozzátette azt is, hogy az idei évben a békére vették fel a lapot, azt gondolták, Amerikában jön a Trump-féle republikánus kormányzat, békét hoz, az pedig gazdasági fellendülést.

A demokrata kormányzat megbukik, Trump békét csinál, ami gazdasági fellendülést okoz. Ha nem így vettük volna fel a lapot, akkor nagy bajban lennénk

A szakértők szerint van terv

Az Economxnak nyilatkozó szakértők szerint a magyar munkaerőpiacot hosszú távon jelentősen befolyásolja a társadalom idősödése és a munkaerőhiány növekedése, amely a gazdaság versenyképességét is érintheti. A termelékenység fokozása érdekében kulcsfontosságú a munkaerő minőségi fejlesztése, az oktatás, képzés és innováció támogatása, valamint az automatizáció és digitalizáció előtérbe helyezése. Emellett a gazdasági növekedés fenntartása érdekében Magyarországnak diverzifikálnia kell külkereskedelmi kapcsolatait és beruházási aktivitását, miközben a belső munkaerőpiaci tartalékokat is hatékonyabban ki kell aknáznia.

Emellett fontos látni, hogy

Magyarországra a beruházás-orientáltság is jellemző, mivel a beruházások GDP-hez mért aránya 2022-ben 34,6 százalék volt, mellyel az EU-n belül elsők voltunk

(az arány 2023-ban lecsökkent 25 százalékra, de továbbra is az EU élmezőnyébe tartozik). Összességében a hazai GDP szerkezete több lábon áll, stabil belső fogyasztással, növekvő beruházási súllyal, illetve külkereskedelmileg nyitott gazdaságként a globális piaci folyamatok szerves részei vagyunk.

A beruházási aktivitás az elmúlt év során jelentősen visszaesett, mind a vállalati, mind az állami szektorban. 2025-ben a várakozások szerint a beruházások is növekvő pályára állnak, és ismét motorjai lesznek a gazdasági növekedésnek. Ehhez segítséget nyújthat a kkv-szektornak nyújtott kedvezmények hitelkonstrukció, mely a vállalati hitelezés beindulását mozdíthatja előre (Széchenyi kártya program). A kormányzat nem véletlenül indította el a Demján Sándor Programot, ugyanis az európai háborúhoz kapcsolódóan megváltoztak a fogyasztói percepciók, és ebből adódóan visszaestek a vállalati beruházások is. A vállalkozások kedvezőtlennek ítélték meg a kilátásaikat, ezért elhalasztották a beruházásaikat. A beruházások pedig fontos elemei a GDP-nek, így nem véletlen, hogy egész Európában problémaként jelentkezik a beruházások elapadása.

2025-ben a Demján Sándor Program segítségével 1410 milliárd forint mozdul meg, és reménykedhetünk abban, hogy a beruházások csökkenése legalább elmarad, de kedvező esetben növekedhet is.