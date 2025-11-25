Kigyulladt egy kisbusz az M0-s autóút déli szektorában az M5-ös felé vezető oldalról, a 15-ös Halásztelek csomópont kihajtó ágán. A takarítási munkálatok idejére útszűkület mellett halad a forgalom, torlódásra kell készülnie az arra haladóknak.

Bicske és Biatorbágy között az M1-es autópályán szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani a reggeli erős forgalom miatt a a 20-as és a 35-ös km között a főváros felé vezető oldalon – írja az Útinform.

Keresztbe fordult egy kamion az M5-ös autópályán, emiatt a sztráda Budapest felé vezető oldaláról érkező, valamint az M0-s autóút felé haladókat megállították a műszaki mentés idejére. Azt írják, aki teheti, az inkább használja a következő, 22-es jelű Alsónémedi/Gyál csomópontot!.

Távolabb, az M5-ösön Budapest felé, az M0-s autóút csomópontja előtt baleset történt korábban, a 25-ös kilométernek megszűnt a forgalomkorlátozás, de a torlódás hossza több mint 10 kilométer.

Azt is írják, Budapest felé az M3-ason is telítettek a sávok, különösen a mogyoródi szakasztól lassul a kocsisor. Az M1-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon, Tatabánya és az M0-s autóút csomópontja között a terelésben az erős forgalom miatt a Herceghalom-Zsámbék csomóponttól, szakaszosan lelassul a haladás, helyenként feltorlódnak a járművek, különösen a külső sávban.

A 81-es főúton összeütközött egy személyautó és egy kamion. a 16-os kilométernél a forgalom váltakozó irányban félpályán halad.

