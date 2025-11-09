Korlátozások jönnek az M0-s és a 7-es főút csomópontjában – közölte vasárnap a Magyar Közút Zrt.
Burkolatfelújítási munkák miatt november 10. (hétfő) reggeltől várhatóan november 21. estig a 10. jelű csomópontban az M0 autóút Győr felé vezető oldalon a lehajtó csomóponti ágon sávelhúzás mellett pályaszűkítéssel is járó korlátozást vezetnek be a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakemberei, ezért javasolt a csomópontban fokozott figyelemmel közlekedni. A munkálatokra, korlátozásokra előjelző táblák hívják fel a figyelmet.
A térségben sebességkorlátozásra és megnövekedett menetidőre számíthatnak a közlekedők, azonban továbbra is le lehet hajtani az M0-s autóútról Diósd, Budapest irányba
– írták.
A közlekedőknek ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.
