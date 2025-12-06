Két utat zártak le Nógrád vármegyében az Ipoly áradása miatt – közölte szombaton az Útinform.

Tájékoztatásuk szerint az Őrhalom és az országhatár közötti összekötő utat a vasúti átkelőtől a határig zárták le.

Szintén áradás miatt nem lehet közlekedni Drégelypalánk és az országhatár között sem.

Egy hete írtuk meg, hogy megközelíthetetlenné vált a magyar település. Hat családot vágott el a víz, ha nem tudnak időben kitelepülni a házukból. Az elmúlt napok hatalmas esőzései adnak feladatot a vízügyi szakembereknek. Akkor harmadfokú az árvízvédelmi készültséget rendeltek el a Sajón, a Tarna vízfolyáson pedig elsőfokú a készültség volt, a vízügyi szakemberek 24 órás figyelő- és őrszolgálatot láttak el közel 226 kilométeres védvonalon.