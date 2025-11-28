A gázzal babráló kecskeméti férfi egy budapesti bevásárlóközpont mellékhelyiségében akart töltőgázt szívni, amikor megtörtént a baj.

A helyszín közelében, gyújtó töltő gázpalackokat rejtő nejlonszatyorral a kezében fogták el a Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrei azt a 43 éves kecskeméti férfit, aki egy pláza mosdójában akart töltőgázt szívni.

Magára zárta az ajtót, ám a művelet közben a cucc berobbant

– fogalmazott Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

A delikvens mindenét hátrahagyva menekült. Egy, a detonáció idején szintén ott tartózkodó, az egészről mit sem sejtő fiatalember rohant segítségért, neki

megégett a kabátja, megpörkölődött a szemöldöke, a szempillája és a haja.

A mentők égési sérülésekkel, sokkos állapotban vitték kórházba a „gázost”.

A mellékhelyiségben három ajtó kitört, a WC csészék pedig megrongálódtak. A rendőrség közveszélyokozás vétségének gyanújával nyomoz.