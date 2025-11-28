A gázzal babráló kecskeméti férfi egy budapesti bevásárlóközpont mellékhelyiségében akart töltőgázt szívni, amikor megtörtént a baj.
A helyszín közelében, gyújtó töltő gázpalackokat rejtő nejlonszatyorral a kezében fogták el a Budapesti Rendőr-főkapitányság járőrei azt a 43 éves kecskeméti férfit, aki egy pláza mosdójában akart töltőgázt szívni.
Magára zárta az ajtót, ám a művelet közben a cucc berobbant
– fogalmazott Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság.
A delikvens mindenét hátrahagyva menekült. Egy, a detonáció idején szintén ott tartózkodó, az egészről mit sem sejtő fiatalember rohant segítségért, neki
megégett a kabátja, megpörkölődött a szemöldöke, a szempillája és a haja.
A mentők égési sérülésekkel, sokkos állapotban vitték kórházba a „gázost”.
A mellékhelyiségben három ajtó kitört, a WC csészék pedig megrongálódtak. A rendőrség közveszélyokozás vétségének gyanújával nyomoz.
