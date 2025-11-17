Magyar Péter, Tisza Párt elnöke szombaton, a párt országjárásának győri állomásán közölte: lezárult a Tisza országgyűlési képviselőjelöltjeinek a kiválasztása és hétfőn bemutatják őket. „Ők igaz magyar emberek, akik segíteni fognak fölépíteni az emberséges és működő Magyarországot” - fogalmazott.

Facebook-bejegyzésében pedig azt írta: a nagyközönség is megismerheti a jelölteket, orvosokat, tanárokat, ápolókat, gyermekvédelmi szakembereket, vállalkozókat, gazdákat, jogászokat, művészeket, mérnököket. „Hús-vér embereket, bátor magyar hazafiakat” - fogalmazott.

A párt Facebook-oldaláról pedig az derül ki, hogy az esemény november 17-én, hétfőn este 7 órakor lesz, akkor mutatja be a Tisza azokat jelentkezőket, akikre majd szavazni lehet a Tisza képviselőjelölt-választásán.

A korábban ismertetett menetrendről a 24.hu azt írta: hétfőn három-három jelöltet mutatnak be a 106 választókerületben, majd november 23-án és 24-én lezajlik az első körös szavazás a Tisza közösség regisztrált tagjai számára. Az azt követő két napban lesz a második körös szavazás minden választópolgár számára, majd november 30-án derül ki a végleges jelöltlista.