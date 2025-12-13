Több ezren vonultak utcára a Szőlő utcai intézetben történtek miatt. A menet Deák térről indult, és a Lánchídon keresztül átvonultak a Karmelita Kolostorhoz. A demonstrálók egy "Védjük meg a gyermekeket!" feliratú molinó mögött vonult, sokan közülük plüssállatot vittek magukkal.

A Sándor-palota előtt felállított színpadra tették a játékokat, abban reménykedve, hogy azokat eljuttatják a gyermekvédelmi intézményekbe.

Magyar Péter beszédében azt ígérte, azon fognak dolgozni a nap 24 órájában, hogy megvédjenek minden magyar gyermeket. Egyben felszólította az érintetteket, hogy juttassák el a gyerekekhez az ajándékokat. Elmondta, hogy ma nem a TISZA Párt elnökeként, hanem apaként áll az emberek előtt, hozzátette, „igen, itt állok előttetek volt fideszesként”. Mint mondta, nem tud és nem akar úgy tenni, mintha semmi köze nem lenne azokhoz, akik ma ezt az országot vezetik. „Talán ezért fáj a legjobban ez az ordító csend az elmúlt hetek, hónapok eseményeire vonatozóan" – fogalmazott.

Felidézte, hogy 22 hónap telt el a kegyelmi botrány óta, de „semmi sem történt Bicske és a Szőlő utca között".

„Lehet, hogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter ráér, lehet, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök ráér, lehet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ráér, de ezeknek a gyermekeknek nincs több idejük, nincs még négy évük, nem akarnak újabb karácsonyt rettegésben tölteni. Ezeket a gyermekeket most is bántják, elnök úr!” – mondta Magyar a Sándor-palota felé fordulva.

Azt mondta, nem politikai számításból, bosszúból jöttek ma el, hanem azért, mert „nem lehet és nem szabad tovább várni”.