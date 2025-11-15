Magyar Péter szombaton tartott beszédet Győrben nyilvánosság előtt a Tisza Párt országjárásán. A rendezvény nem sokkal azután kezdődött, hogy Orbán Viktor és a DPK-tagok összegyűltek Győrben egy nem nyilvános eseményen.

Magyar Péter így kezdte beszédét hangos "Árad a Tisza" kiáltások közepette:

"Honfitársaim! Árad a Tisza! Nézzetek körbe, mi vagyunk a többség. A csendes, békés, határozott többség."

A pártelnök éles párhuzamot állított a saját rendezvényük és a kormánypárt nem nyilvános rendezvénye között.

A beszéde fő motívuma az volt, ahogy a kormánypártnak üzente: a Tisza és az ellenzék a többség, és a Fidesz idejének vége van.

Tudom, hogy mik egy miniszterelnök feladatai. Tudom, hogy mi a felelőssége a hazája és minden magyar ember felé. Honfitársaim, készen állok a feladatra, és itt előttetek fogadom, hogy miután a Tisza közössége és a magyarok milliói 148 nap múlva felhatalmaznak minket az ország irányítására, a nap 24 órájában, az év 365 napjában azon fogok dolgozni, hogy minden magyart képviseljek itthon, és szerte a nagyvilágban

- jelentette ki.

Magyar Péter szerint nehéz helyzetben van a hazánk, hiszen a hatalmon lévők ellopják a vagyont, és ezért a Tisza-kormánynak is nehéz dolga lesz. A pártelnök hozzátette, nem ígérik, hogy kolbászból lesz szalonna, de kis lépésekben biztonságossá lehet tenni a magyarok életét.

Kiemelte az egészségügyi helyzet javításának fontosságát, a rendőrség erőforrásainak növelését, egy valódi életpályamodell kiépítését, és a fiatalok szakmai motivációjának megalapozását. Elmondta, hogy ezek nem kis feladatok lesznek, mert az embereknek elvették a reményét.

Szót ejtett a Tisza Párt 106 képviselőjelöltjének bemutatásáról, amire hétfőn, november 17-én kerül sor. Beszédében elárulta, hogy a jelöltek között orvosok, iskolaigazgatók, művészek, tudósok, kétkezi munkások, vállalkozók is vannak.

Kifejtette, hogy a jelölteket biztosan megpróbálják majd előre megfenyegetni, megfélemlíteni, előre tönkretenni, de azt üzente: "Ez kevés lesz! A magyar embereknek elege van.", hiszen a magyaroknak hús-vér emberekre van szükségük, akik képviselik őket.

Elmondta, hogy a Tisza-kormány az adócsökkentés és a nyugdíjemelés kormánya lesz.

Beszélt a vagyonadóról, ami a programjuk szerint a leggazdagabbakat érinti. Hozzátette, erre azért is szükség van, mivel ebből tudják fedezni a valódi nyugdíjemelést.

Megesküdött, hogy ha kormányra kerülnek, hazahozzák az uniós forrásokat, és megszüntetik a közmédia több milliárdos költését a propagandára, és ezeket a forrásokat is a megélhetés növelésére fogják felhasználni.

Beszédét azzal zárta, hogy bíznunk kell magunkban és egymásban, 148 nap múlva pedig lépésről lépésre visszavesszük a hazánkat.