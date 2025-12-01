Rendhagyó módon vasárnap este jelentetett meg rendeleteket a kormány a Magyar Közlönyben, szúrta ki az Infostart.
Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett rendelet szerint
jelentősen emelkednek a közúti teherforgalommal kapcsolatos közigazgatási bírságok.
A változtatás célja a szöveg szerint: a szabályok hatékonyabb betartatása és a gyorsforgalmi utak teherforgalmának visszaszorítása.
A szabályozás pontosítja a közúti teherforgalomra vonatkozó előírásokat, és érinti mind a járművezetőkre, mind az üzembentartókra kiszabott bírságokat. Egyes tételek például 47 000 forintról 61 000 forintra, mások 70 000 forintról 91 000 forintra emelkednek.
A rendelet egy része már a kihirdetés napján, 2025. november 30-án 22 órától hatályba lép, míg a többi rendelkezés 2026. január 1-jén lép életbe.
Ezzel párhuzamosan Lázár János közlekedési és építésügyi miniszter egy másik rendeletben útdíjköteles utak körét, illetve a közúti infrastruktúra-használati díjak, azaz az útdíjak alapmértékének emelését szabályozza.
A díjak a különböző nehéz tehergépjármű-kategóriákban (J2–J5) mind a gyorsforgalmi, mind a főúti szakaszokon nőnek.
Emellett bővül az útdíjköteles utak köre több megyében, ami szintén érinti a nehéz tehergépjárműveket. 2026-tól bevezetik az M1 regionális jogosultságot is, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyékre vonatkozik, a régió belföldi közlekedésének kiszolgálására.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!