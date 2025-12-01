Rendhagyó módon vasárnap este jelentetett meg rendeleteket a kormány a Magyar Közlönyben, szúrta ki az Infostart.

Az Orbán Viktor miniszterelnök által jegyzett rendelet szerint

jelentősen emelkednek a közúti teherforgalommal kapcsolatos közigazgatási bírságok.

A változtatás célja a szöveg szerint: a szabályok hatékonyabb betartatása és a gyorsforgalmi utak teherforgalmának visszaszorítása.

A szabályozás pontosítja a közúti teherforgalomra vonatkozó előírásokat, és érinti mind a járművezetőkre, mind az üzembentartókra kiszabott bírságokat. Egyes tételek például 47 000 forintról 61 000 forintra, mások 70 000 forintról 91 000 forintra emelkednek.

A rendelet egy része már a kihirdetés napján, 2025. november 30-án 22 órától hatályba lép, míg a többi rendelkezés 2026. január 1-jén lép életbe.

Ezzel párhuzamosan Lázár János közlekedési és építésügyi miniszter egy másik rendeletben útdíjköteles utak körét, illetve a közúti infrastruktúra-használati díjak, azaz az útdíjak alapmértékének emelését szabályozza.

A díjak a különböző nehéz tehergépjármű-kategóriákban (J2–J5) mind a gyorsforgalmi, mind a főúti szakaszokon nőnek.

Emellett bővül az útdíjköteles utak köre több megyében, ami szintén érinti a nehéz tehergépjárműveket. 2026-tól bevezetik az M1 regionális jogosultságot is, amely Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyékre vonatkozik, a régió belföldi közlekedésének kiszolgálására.