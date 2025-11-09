Orbán Viktor ellenfele, aki a jövő évi választásokon megbuktathatja Magyarország másfél évtizede hivatalban lévő miniszterelnökét, megfogadta, hogy visszavezeti országát a nyugati hatalmak közé, miután a kormány évekig ellenségeskedett a NATO-val és az EU-val Oroszország miatt – adta hírül Financial Times, amely Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozóját követően interjút készített Magyar Péterrel.

A Tisza Pártot vezető Magyar Péter a lapnak adott interjújában azt nyilatkozta, hogy ha miniszterelnök lesz, kormánya tiszteletben fogja tartani Magyarország nemzetközi kötelezettségeit, beleértve az euróövezethez való csatlakozást is.

Orbán Viktor Vlagyimir Putyin legközelebbi uniós szövetségese

– jelentette ki Magyar, hozzáfűzve, hogy

ezért az orosz elnöknek „érdekében áll, hogy Orbán hatalmon maradjon”.

„A washingtoni út nem volt magyar siker, hanem Orbán személyes menekülési útvonala” – mondta Magyar. „Orbán mindent megtett... és vállalta, hogy milliárdokat költ az Egyesült Államokban egy évnyi szankciómentességért cserébe.”

Ha ebben az országban élne, másképp látná Orbán Viktort

– fogalmazta meg Donald Trumpról Magyar Péter, aki egyben kifejezte bizalmát az Egyesült Államokkal való „jól működő” kapcsolat iránt.

Magyar leszögezte, ha kormányra kerül, Ukrajnával kapcsolatban az lesz a kiindulópontja, hogy elismeri Moszkvát agresszorként, és – az EU-szövetségeseivel összhangban – azonnali tűzszünetet szorgalmaz. Egyúttal jelezte, nem fogja hirtelen megszakítani a kapcsolatokat Oroszországgal.

Elismerte, Magyarországnak a következő évtizedben véget kell vetnie az orosz energiafüggőségének, de ragaszkodott ahhoz, hogy az orosz importnak továbbra is opciónak kell lennie.

„Ez nem jelenti azt, hogy ha véget vetünk valakitől való függőségünknek, akkor többé nem vásárolunk tőle”

– emelte ki a Tisza-elnök.

Magyar azt hangsúlyozta, hogy mindig hazája nemzeti érdekét és ellátásbiztonságát helyezi előtérbe, ezt követik az árképzési megfontolások, a fenntarthatóság és a geopolitika. A kormánypárti és orosz propaganda vádjait visszautasította.

Ukrajnával kapcsolatos álláspontja a Financial Times szerint alig tér el Orbánétól. Az ellenzéki politikus kiáll a kárpátaljai magyarok jogaiért, nem küld katonai segélyt Kijevnek, és népszavazásra bocsátja Ukrajna jövőbeni EU-tagságát.

Magyar amellett, hogy a befagyasztott 20 milliárd eurónyi uniós pénzt felszabadítaná, elmondta, az eurózónához való csatlakozás terveit is újraélesztené.

„Orbán kormányai nem használták ki, hanem visszaéltek az euróövezeten kívül maradásból adódó költségvetési függetlenség előnyeivel”

– emlékeztetett Magyar, hozzátéve: „Az unortodox gazdasági és pénzügyi döntések nem használtak, hanem ártottak Magyarországnak”. Ezután rámutatott a 4,3 százalékos inflációra, a beruházások visszaesésére és a növekvő államadósságra.

Érvelése szerint évente több milliárd euró szabadulhatna fel a kormányzati korrupció és pazarlás megszüntetésével. A helyreállított piaci bizalom és az ebből fakadó alacsonyabb kötvényhozamok és kamatlábak pedig elősegítenék a növekedés fellendülését. „Ha a magyar adósság kockázati prémiumait nem azonnal, hanem egy-két éven belül a lengyelországi szintre tudjuk emelni, az önmagában a GDP 2 százalékával csökkentené az adósságszolgálati költségeket” – vetítette előre a Tisza elnöke.