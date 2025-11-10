Újabb Facebook-bejegyzést tett közzé Orbán Viktor, amelyben az írja, nem túlzás az állítani, hogy az év eddigi legfontosabb tárgyalásán van túl. Mint fogalmaz, „Trump elnökkel kezet ráztunk az amerikai olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Amíg ő az elnök ott, és én a miniszterelnök itt, nem lesz szankció.”

Orbán Viktor szerint a tét számunkra nem is lehetett volna nagyobb.

„Az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra két-háromszoros rezsiköltségeket és ezer forintos benzinárat okozott volna Magyarországon. Igazi katasztrófát. Ezt a veszélyt sikerült elhárítanunk” – tette hozzá.