Az Egri Bölcsődei és Óvodai Intézmény Joó János Tagóvodájába járó gyermekek között 2025. november 11-ről 12-re virradó éjjel hányással, hasmenéssel járó megbetegedés jelentkezett. A jelenlegi adatok szerint közel 40 kisgyermeket és 3 felnőttet érint(ett) a hirtelen kialakuló rosszullét – írta Facebook-posztjában az egri önkormányzat.

Három kisgyermeket a tünetek miatt – kiszáradás gyanújával – kórházban látnak el, de állapotuk javul.

Az intézményben a fertőtlenítést és a szükséges megelőző intézkedéseket már a reggeli órákban elvégezték. Az illetékes egészségügyi hatóság is megkezdet a vizsgálatot.

Pár napja Versegyházon történ tömeges megbetegedés. A város közleménye szerint felmerült annak a lehetősége, hogy a pénteken felszolgált iskolai ebéd okozhatta a megbetegedéseket, az önkormányzat azonban egyeztetett a közétkeztetést biztosító Kalória Kft.-vel, amely „3000 adag ételt szállított ki pénteken több településre is, és máshonnan ilyen jellegű visszajelzések nem érkeztek” – áll a közleményben.

Múlt hét csütörtökön pedig Budapesten a XIII. kerületben jeleztek 600 gyermeknél hasmenéses, hányásos tüneteket. Itt nyolcvanan kerültek kórházba. A vizsgálatokat megkezdték.