Nyolcvan gyereket kezeltek kórházban, még nyolcan szorulnak ellátásra, miután tömeges ételmérgezés történt múlt héten csütörtökön Budapest XIII. kerületének óvodáiban és bölcsődéiben - tudta meg a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet kommunikációs vezetőjétől a 24.hu. Mogyorósi Zsuzsanna elmondta, bár korábban arról szóltak a hírek, hogy 47 gyerek került kórházba, ez a szám a hétvégén tovább emelkedett. Hozzátette, a megbetegedéseket okozó lehetőségek közül a szalmonella-fertőzést kizárták, az intézmény is várja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) vizsgálati eredményeit, amely kiemelt hatósági ellenőrzést indított az ügyben.

Az NNGYK-hoz szombat délutánig 611 bejelentés érkezett.

Fekete Ferenc, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet orvosigazgatója az RTL Híradónak azt mondta, súlyos esettel nem találkoztak, a legtöbben infúziót kaptak, mert fennállt a kiszáradás veszélye. Más kerületből nem érkeztek jelzések – egészítette ki az információkat Galgóczi Ágnes, az NNGYK osztályvezetője.

Házlinger György, a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatója közölte, a tanulók étkeztetésében a tankerületi központ nem illetékes, de ettől függetlenül folyamatosan egyeztetnek a helyi önkormányzattal, akik megkezdték az ügy kivizsgálását.

Az érintett intézményeket ellátó közétkeztetési cég vezetője hétvégén azt mondta: „a történtek minket is megviseltek, a legfontosabb, hogy a gyerekek meggyógyuljanak”. Hozzátette, mindenben együttműködnek a hatóságokkal.