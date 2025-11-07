A Heim Pál Gyermekkórház hivatalos közleményében tudatta, hogy tegnap délután óta több nevelési és oktatási intézményből érkeznek folyamatosan a gyermekek hozzájuk hányásos és hasmenéses panaszokkal, továbbá kiszáradásos tünetekkel. A panaszokat feltehetően ételmérgezés okozza.

Az intézet közölte, hogy mindkét kórháza, az Üllői úti központi és a Madarász utcai gyermekkórháza zökkenőmentesen fogadta és látta el az eddig beérkezett 47 gyermeket, akik 1 és 14 év közötti életkorúak, infúziót igényeltek, állapotuk jelenleg stabil.

Hangsúlyozzák, hogy a folyamatosan érkező gyermekek ellátása szervezetten, szakmailag magas színvonalon zajlik, intézményünk minden szükséges személyi és tárgyi feltétellel rendelkezik a folyamatosan érkező betegek biztonságos fogadásához és kezeléséhez. Kiemelik, hogy az orvosaik és az ápolóik mindent megtesznek a gyermekek gyors felépülése érdekében.

A Telex olvasói számoltak be a lapnak arról, hogy több óvodás korú gyermek is kórházba került a XIII. kerületi Futár utcai óvodából, és több más kerületből is.

