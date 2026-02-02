A londoni FTSE-100 mutató 1,15 százalék, a frankfurti DAX-index 1,00 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,67 százalékkal erősödött. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,99 százalékkal emelkedett. Milánóban 1,05 százalékos, Madridban 1,25 százalékos nyereséggel zárult a kereskedés.

Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 3,14 dollárral, 4,53 százalékkal, 66,18 dollárra csökkent a geopolitikai kockázatok enyhülése közepette.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, márciusi jegyzésében 14,77 százalékkal esett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 33,48 eurón állt záráskor.

Az arany határidős jegyzése 4682,56 dolláron állt unciánként, 1,32 százalékos, 62,54 dolláros gyengüléssel. A nemesfémeknél erőteljes negatív korrekció zajlik a múlt heti történelmi csúcsokat követően.

Saját aranyukra fáj a németek foga

Nem először és valószínűleg nem is utoljára merült fel az Egyesült Államokban tárolt aranykészlet hazaszállíttatása Németországba. Szerény 1200 tonnáról van szó.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.

Kapcsolódó

Tájékoztatás

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!