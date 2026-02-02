A londoni FTSE-100 mutató 1,15 százalék, a frankfurti DAX-index 1,00 százalék plusszal zárt, a párizsi CAC-40 index 0,67 százalékkal erősödött. Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,99 százalékkal emelkedett. Milánóban 1,05 százalékos, Madridban 1,25 százalékos nyereséggel zárult a kereskedés.
Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 3,14 dollárral, 4,53 százalékkal, 66,18 dollárra csökkent a geopolitikai kockázatok enyhülése közepette.
Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, márciusi jegyzésében 14,77 százalékkal esett az előző kereskedési nap záróértékéhez képest: 1 megawattóra 33,48 eurón állt záráskor.
Az arany határidős jegyzése 4682,56 dolláron állt unciánként, 1,32 százalékos, 62,54 dolláros gyengüléssel. A nemesfémeknél erőteljes negatív korrekció zajlik a múlt heti történelmi csúcsokat követően.
Saját aranyukra fáj a németek fogaNem először és valószínűleg nem is utoljára merült fel az Egyesült Államokban tárolt aranykészlet hazaszállíttatása Németországba. Szerény 1200 tonnáról van szó.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
