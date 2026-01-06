Információk jelentek meg arról, hogy egy Novak Djokovic családjának tulajdonában lévő luxusingatlant bérbe adják a Ruma közelében található Pavlova-tónál – írja a nova.rs. A luxusingatlanokba való befektetést amúgy már jó ideje elkezdte a sportoló.

A luxusvillában a szállás nem lesz a legolcsóbb, mondhatni egy vagyonba fog kerülni:

egyetlen éjszakára ugyanis ebben a létesítményben pontosan 15 ezer eurót kellene kipengetni, azaz átszámolva 5,76 millió forintot.

„Luxust, teljes magánéletet és pihentető kilátást kínál. Nem csupán egy nyaralási lehetőség, hanem egy esély arra, hogy úgy éljünk, mint minden idők egyik legjobb sportolója azon a helyen, amelyet otthonának nevez” – áll a híres luxushirdetési oldalon.

Azt írják, a Villa Đoković egy gyönyörű tóparti menedékhely a békés Pavlovac-tó partján, Szerbiában. A teniszlegenda családjának tulajdonában lévő luxusingatlant lenyűgöző kilátás jellemzi a csillogó tóra és a buja, zöld tájakra.

A fényűző nyaralóhelyre belépve elvileg látható a pompa, a luxusérzet a nappaliban, és hogy minden részletet gondosan kidolgoztak, biztosítandó a funkcionalitást és a stílust, így a konyha például egyszerre praktikus és szép. Ugyanakkor nyolc pazarul berendezett hálószobával büszkélkedhet ez a legkevésbé sem olcsó üdülőhely.