Egy nappal az ausztrál nyílt teniszbajnokságon elveszített döntője után Novak Djokovic bejelentette: a Grand Slam-versenyen keresett pénzét rákbetegek támogatására ajánlja fel.

A Melbourne-ben tízszer diadalmaskodó, összességében pedig 24 Grand Slam-győzelemnél tartó 38 éves szerb teniszező jótékonysági akciója főleg a betegséggel küzdő fiatalok megsegítésére irányul.

Az összeggel nemcsak az érintettek kezeléseit, hanem a felépülési és a hosszú távú gondozási folyamatot, valamint a különböző rekreációs programokat is támogatja.

„Nem a címlapok vagy a pénz látványos átadása a lényeg, hanem, hogy a segítség valóban megváltoztatja az érintettek életét"

- fogalmazott Djokovic.

Az Australian Openen idén rekordpénzdíjat osztottak, a döntőbe jutásért 2,2 millió ausztrál dollár, közel 492 millió forint járt, adott hírt róla az MTI.