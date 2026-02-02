Egy nappal az ausztrál nyílt teniszbajnokságon elveszített döntője után Novak Djokovic bejelentette: a Grand Slam-versenyen keresett pénzét rákbetegek támogatására ajánlja fel.
A Melbourne-ben tízszer diadalmaskodó, összességében pedig 24 Grand Slam-győzelemnél tartó 38 éves szerb teniszező jótékonysági akciója főleg a betegséggel küzdő fiatalok megsegítésére irányul.
Az összeggel nemcsak az érintettek kezeléseit, hanem a felépülési és a hosszú távú gondozási folyamatot, valamint a különböző rekreációs programokat is támogatja.
„Nem a címlapok vagy a pénz látványos átadása a lényeg, hanem, hogy a segítség valóban megváltoztatja az érintettek életét"
- fogalmazott Djokovic.
Az Australian Openen idén rekordpénzdíjat osztottak, a döntőbe jutásért 2,2 millió ausztrál dollár, közel 492 millió forint járt, adott hírt róla az MTI.
