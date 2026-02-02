A donorok egészségének védelme és a biztonságos plazmaadás érdekében idén január 1-jével élesedett a Nemzeti Keresztdonációs és Donorkizárási Regiszter (NKDR), amely a plazmaferezisben részt vevő donorok biztonságát szolgálja. A regiszter működtetéséért az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) felel. Az OVSZ mostantól nem csak a véradókat, de a plazmaadókat is egy regiszterben követi.

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a „VÉDETTSÉG” Immunbiológiai Termék Gyártók és Forgalmazók Egyesülete hangsúlyozta, hogy a vérplazmából készült gyógyszerekre szoruló betegek biztonságos ellátása kizárólag a vér- és plazmaadományokból előállított készítmények révén biztosítható, amelyhez elengedhetetlen a donorok egészségének védelme és a szabályozott, biztonságos plazmaadás.

Nyomon követhetők a donorok

A Belügyminisztérium 2025. szeptember 1-jétől módosította a véradással és plazmaferezissel kapcsolatos egészségügyi szabályozásokat. Az új rendelkezések 2026. január 1-el élesedtek, és pontosan meghatározzák a Nemzeti Keresztdonációs és Donorkizárási Regiszter (NKDR) működését, a minőségügyi és donorbiztonsági előírásokat, valamint, azt hogy milyen orvosszakmai előírások és adatvédelmi garanciák biztosítják a donorok egészségének megőrzését.

Az NKDR bevezetésével egységes és átlátható rendszer jön létre, amely megelőzi az előírt időkorláton belüli többszörös donációt, és növeli a beavatkozások biztonságát.

A regiszter segítségével minden plazmaferezis-állomás jogszerűen lekérdezheti, hogy egy donor mikor vett részt utoljára plazmaferezisen, így elkerülhető a „túladományozás”. A nyilvántartás így nemcsak a donort és a biztonságos plazmaadás gyakoriságát, hanem a vérplazma vagy vér és vérplazma készítmények minőségét is garantálja.

Az NKDR bevezetése jelentős előrelépés a donorbiztonság területén, amely nemcsak a donorok egészségét védi, hanem erősíti a véradók és plazmaadók bizalmát is – mondta Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató-helyettese.

Plazmát akár hetente is lehet adni

A plazmaadás a vérgyűjtésnek egy speciális formája, amikor a donortól kizárólag a plazmát gyűjtik be. Nagyobb mennyiségű plazmát lehet adni, mint teljes vért, mivel a plazma 90 százaléka víz, a szervezet sokkal gyorsabban pótolja, így akár hetente fel lehet keresni a centrumokat, de csak évente meghatározott alkalommal, mondta az InfoRádióban Nagy Sándor.

Hozzátette: a véradók 2009 óta egy nagy közös adatbázisban szerepelnek: pontosan ismerhető, hogy ki hol adott vért, és az is, ha valamilyen egészségügyi probléma miatt kizárták. Ugyanakkor a plazmagyűjtő centrumok – mivel különböző szervezetekhez, cégekhez tartoznak – nem rendelkeztek közös adatbázissal, ezért előfordulhatott, hogy a plazmadonor túllépte az egy évben engedélyezett limitet – tette hozzá az OVSZ főigazgatója-helyettese.

A vér- és plazmaadás egyaránt nélkülözhetetlen tevékenység. Véradásra nők 365 napon belül négyszer, férfiak ötször, míg plazmaadásra akár 45 alkalommal is jelentkezhetnek.