Lemondott Virág Barnabás

Lemondott az MNB egyik alelnöke, Virág Barnabás. Posztján várhatóan Banai Péter Benő váltja majd, akit hamarosan jelöltként hallgat meg az illetékes országgyűlési bizottság. Virág lépése ideges reakciókat váltott ki a devizapiacon, majd a nap végére azért korrigált a forint.

Vége: mától egy újsággal kevesebb van Magyarországon

A Szabad Európa magyar szerkesztősége november 21-től befejezte működését, miután az amerikai médiaügynökség döntött a szolgálat megszüntetéséről.

Falhoz szorította Zelenszkijt Trump, csütörtökig várja a szignót

Ultimátumot kapott Zelenszkij. Az Egyesült Államok azt szeretné, ha Kijev jövő csütörtökig írásban beleegyezne Donald Trump béketervébe, különben leállítja Ukrajna fegyvereit és hírszerzését.

Sokk a piacokon: kiszivárgott, hogy Ukrajnát kihagynák a béketervből – a befektetők már Putyinnal számolnak

Úgy tűnik, a befektetők már most úgy viselkednek, mintha a háborúnak vége lenne: az olaj ára esik, a rubel erősödik, és Moszkva láthatóan nyerésre áll. Közben egyre többen beszélnek arról, hogy Washington és a Kreml titokban már valamilyen alku felé halad — méghozzá úgy, hogy közben Kijevet gyakorlatilag kihagyják a képletből. A kiszivárgott 28 pontos béketerv inkább emlékeztet egy orosz győzelmi listára, mintsem egy valódi, kiegyensúlyozott megállapodásra. Nem csoda, hogy ez egész Európát megrázta. Zelenszkij péntek délután drámai beszédben fordult népéhez.

Nem véletlenül nő a feszültség Orbán Viktor körül – árgus szemekkel lesik a lengyelek a magyar választást

A gazdasági lassulás, az EU-val való viták és a korábbi szövetségek meggyengülése miatt több közép-európai elemző is úgy látja: Orbán Viktor helyzete már nem ugyanaz, mint néhány éve. Lengyelországban különösen élénken követik a változásokat, mert a budapesti folyamatok a visegrádi térség politikai egyensúlyára is hatással lehetnek.

Beérett a kriptovérengzés? Brutális gyengülési spirálba került a bitcoin, olvad a befektetők pénze

A legismertebb kriptovaluta rég nem látott gyengülésen van túl. Elvágták a BTC-t és nincs visszaút?