A koronavírus-járvány és az oltási kampány idején már visszatérő vitát váltott ki, hogy a kormány olyan célokra használja fel az oltási regisztráció során megadott e-mail címeket, amelyekről korábban azt ígérte, hogy nem fogja. Ennek a gyakorlatnak egy újabb állomása, hogy idén Orbán Viktor karácsonyi üdvözlete is ezen a csatornán jutott el a címzettekhez – írja a Telex.

A hírportál emlékeztetett rá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok már 2020 decemberében felmerültek. Többek között olyan okból, hogy a regisztráció során opcionálisan adható adatkezelési felhatalmazás túl tág kereteket ad a kormánynak az e-mail címek felhasználására, emiatt jöttek a felületen keresztül hírek béremelésről, adócsökkentésről, 13. havi nyugdíjról, később pedig még a NATO terveiről is.