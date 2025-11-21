Gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. Az MTI emlékeztetett, a hetet vegyes eredménnyel fejezte be, a havi kezdésnél erősebben áll.
Este hat órakor
Kapcsolódó
az eurót 383,41 forinton jegyezték a kora reggeli 382,26 forint után, a dollár jegyzése 333,36 forintra ment fel 331,34 forintról, a svájci franké pedig 412,00 forintra 411,80-ról.
A 47. hetet vegyesen fejezte be a forint a hétfői kezdéshez képest a főbb devizákkal szemben; 0,3 százalékkal erősödött az euró, 0,8 százalékkal gyengült a dollár és 1,1 százalékkal erősödött a svájci frank ellenében.
A forint a hónap eleje óta erősödött mindhárom devizával szemben, 1,2 százalékkal az euró, 0,9 százalékkal a dollár és 1,5 százalékkal a svájci frank ellenében.
A hazai deviza 6,8 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 16,1 százalékkal erősebben a dollárral és 6,0 százalékkal a svájci frankkal szemben.
