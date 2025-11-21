Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államok Ukrajnát érintő, elég egyoldalúnak tűnő friss béketervét kommentálta, ám nem túl szívderítő hangvétellel, de annál drámaibb komolysággal szólt népéhez.

Zelenszkij összegzése szerint vagy elveszítik méltóságukat, vagy az amerikai támogatást

– ezt fogalmazta meg péntek délután az ukrán államfő, aki a napokban kiszivárgott 28-pontos béketerv kapcsán a döntés súlyosságára figyelmeztette országát.

Az elnöki palota előtt elmondott televíziós beszédben Zelenszkij rávilágított, Ukrajna most „történelmünk egyik legnehezebb pillanatával” néz szembe. „Minden nemzet életében eljön az idő, amikor beszélni kell. Őszintén. Nyugodtan... úgy, ahogy mindig is próbálok veletek beszélgetni” – fogalmazott.

A héten kiszivárgott dokumentum, amely tervet az amerikai és az orosz egyeztetések eredményeként értelmeznek, a kijevi vezetés szerint olyan kompromisszumokat tartalmazhat, amelyek az ország szuverenitására és méltóságára nézve veszélyesek.

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Ház nyugati szárnya előtt 2025. október 17-én Washingtonban

„Ukrajna most nagyon nehéz választással nézhet szembe: vagy a méltóságát veszti el, vagy egy kulcsfontosságú partner elveszítését kockáztatja” – figyelmeztetett az elnök, arra utalva, hogy a Donald Trump vezette Egyesült Államok támogatása reálisan veszélybe kerülhet, ha Kijev nem lép.

Vagy a nehéz 28 pont, vagy egy rendkívül nehéz tél – a legnehezebb eddig – és további kockázatok. Élet szabadság, méltóság és igazságosság nélkül

– húzta alá az ukrán vezető, aki vélhetően elkezdte a közvéleményt felkészíteni arra, hajlandó lehet kompromisszumra.

„A nap 24 órájában, a hét minden napján azért fogok küzdeni… hogy az ukrán jövő megmaradjon” – ígérte az elnök, majd leszögezte, az országnak nem szabadna újra úgy éreznie magát, mint 2022. február 24-én, a háború kitörtekor, amikor „úgy gondoltuk, egyedül vagyunk”.

Azt mindenesetre Zelenszkij már előrebocsátotta, „a következő hét nagyon nehéz, eseménydús lesz”, de mint ígérte, konstruktívan fognak megoldást keresni, valamint

„a diplomáciai pályán a békénk érdekében fogunk dolgozni”.

Ahogy azt megírtuk, Trump a szóban forgó ultimátumára jövő csütörtökig várja írásban Kijev beleegyezését, máskülönben „leállítják Ukrajna fegyvereit és hírszerzését”.