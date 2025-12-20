Szombat hajnalban megkéseltek egy fiatal lányt a fővárosi Peaches & Cream elnevezésű szórakozóhely előtt – egy erről szóló videó terjed a TikTokon. A felvételek azt is mutatják, hogy a rendőrök kiérkeztek a helyszínre és egy embert megbilincselve vittek el – írta meg a Blikk.

Az ügyben kerestük a rendőrséget és a mentőszolgálatot is. A mentők azt írták, hogy egy fiatal lányt súlyos sérüléssel vittek kórházba, a rendőrség pedig megerősítette, hogy egy 15 éves lányt szúrtak mellkason, három személyt pedig elfogtak.

Az Indexet később a rendőrség arról tájékoztatta, hogy a BRFK Életvédelmi Osztálya életveszélyt okozó testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást és a nyomozók azt is vizsgálják, hogy más bűncselekmény megvalósult-e.

A szórakozóhely a közösségi oldalán azt írta, hogy az eset nem náluk történt, hanem az egyik környező utcában. Azt írják, a Peaches & Cream személyzetétől zárás után kértek segítséget, a hatóságokat a klub alkalmazottjai értesítették.