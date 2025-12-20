Rendkívül erős a nyugatról, keletre tartó tranzitforgalom. Az M1-es autópálya, M0-s autóút, M5-ös autópálya és az M43-as autópálya útvonalon.

Mosonmagyaróvár és Budapest között szakaszos torlódásra, lassulásra kell készülni.

Az M0-son az M5-ös csomópontja előtt, az M5-ösön Kiskunfélegyháza és Szeged között, valamint az M43-oson a határig sokan autóznak, telítettek a sávok, ezért lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra kell számítani – írta az Útinform.



Az M1-es autópályán, Budapest felé, Mosonmagyaróvárnál a 159-es km-nél korábban három személyautó ütközött össze. A forgalom megindult mindkét sávban. Több km-es torlódásra, araszolgatásra kell készülni.



A 4-es főút új gyorsforgalmi szakaszán, Törökszentmiklós térségében, több személygépjármű összeütközött. A 118-as km-nél, a forgalmat megállították.